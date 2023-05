Man toont ‘vuurwapen’ bij verkeersconflict

Die ochtend ontstond er rond 06.30 uur een conflict tussen twee automobilisten. De een zou met zijn auto bijna tegen de andere auto zijn gereden. Hierop sprak de ene bestuurder de ander aan op zijn rijgedrag. Tot zijn grote schrik toonde de aangesproken man een vuurwapen, waarna hij wegreed. Terwijl de politie werd gebeld, reed de man achter zijn bedreiger aan. Even verderop op de Sluisweg zag de politie een verdachte die aan het signalement voldeed. In zijn auto werd een vuurwapen aangetroffen. Na onderzoek blijkt het om een nepwapen te gaan. Het wapen is in beslag genomen en de verdachte is aangehouden. Hij zit vast voor verder onderzoek. Het slachtoffer deed direct aangifte.