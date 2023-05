48-jarige man rijdt politiebureau binnen

Rotterdam – Een 48-jarige man zonder vaste woon- of verblijfplaats is vrijdagavond rond 19:00 uur met een gestolen voertuig het politiebureau Zuidplein in Rotterdam binnengereden. Gelukkig raakt niemand in het politiebureau daarbij gewond. De politie gaat uit van een opzettelijke actie. De man was eerder op de dag aangehouden voor een licht feit. Kort na zijn heenzending reed de man het politiebureau binnen. De politie doet onderzoek naar het incident.