Meerdere gewonden bij vechtpartij strand Bloemendaal

Er ontstond een flinke vechtpartij waarbij meerdere personen gewond zijn geraakt. Drie personen liepen letsel op door een scherp voorwerp. In totaal ongeveer negen personen moesten behandeld worden en / of naar het ziekenhuis voor behandeling. Op dit moment is er nog niemand aangehouden. De politie onderzoekt wat er precies is gebeurd.

Getuigen en / of mensen met informatie kunnen bellen met 0900-8844. Beelden kunnen gestuurd worden via www.politie.nl/upload. Anoniem informatie doorgeven kan ook via Meld Misdaad Anoniem: 0800-7000.