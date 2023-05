Alerte buurtbewoner betrapt man met gestolen spullen

Even na 19.00 uur zag de melder dat de desbetreffende man langzaam tussen de geparkeerde auto’s liep. Toen hij stopte en langer stilstond ter hoogte van zijn bedrijfsauto, ging de melder erop af. Hij zag dat de man de schuifdeur van zijn wagen probeerde te openen. Ook zag hij dat de man een tas bij zich had waarin verschillend gereedschap lag. Hierop werd de politie gebeld. Toen de man merkte dat de politie werd gealarmeerd, rende hij weg. De auto eigenaar hield hem vast tot de politie arriveerde. De verdachte werd aangehouden en meegenomen naar het politiebureau. De tas met alle spullen werd in beslag genomen. Op sociale media roept de politie op of de eigenaren van de spullen zich willen melden. Eén persoon herkende een deel van het gereedschap. De agenten gaan met hem bekijken of hij inderdaad de eigenaar is. De eigenaren van de andere spullen worden nog gezocht.