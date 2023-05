Getuigen gezocht na explosie geldwisselkantoor Rotterdam

(foto Nieuws op Beeld)

Naar aanleiding van eerdere explosies bij filialen van het bedrijf in Amsterdam waren meerdere zichtbare en niet zichtbare maatregelen genomen in Rotterdam. Zo wordt er extra gesurveilleerd en staat er een mobiele camera unit. De verdachte ging er rennend vandoor in de richting de Batavierenstraat. Hij was donker gekleed en had een capuchon op. Ook de andere beelden in de omgeving worden op dit moment verder bekeken.

Er is vanzelfsprekend nauw contact met het opsporingsteam uit Amsterdam Gelet op de werkwijze en de explosies houdt het team rekening met een mogelijk verband tussen de explosies. Rechercheurs komen graag in contact met mensen die iets hebben gezien of meer weten over de achtergrond van deze zaken. Alle informatie is welkom.

Getuigenoproep

Door alerte buurtbewoners die 112 belden vanwege een verdachte situatie zijn al eerder aanslagen voorkomen. Ook zijn tips essentieel bij het oplossen van zaken. Weet u meer over één of meerdere explosies, meld het! Hoe klein deze informatie soms ook lijkt, alles kan helpen deze vorm van geweld te stoppen. Dus heeft u tips of anderszins informatie die kan helpen in het onderzoek? Neem dan alstublieft contact op met de politie via 0900-8844. Blijft u liever anoniem, dan kunt u bellen met M. op 0800-7000. U kunt met informatie ook terecht bij het Team Criminele Inlichtingen. Het team TCI van de politie is getraind in het vertrouwelijk en in het geheim inwinnen van informatie van tipgevers die beschermd moeten worden. U kunt uw informatie veilig en afgeschermd bij hen kwijt via 088-6617734. Via onderstaand tipformulier kunt u eventueel het beeldmateriaal uploaden.