Wees alert op woninginbraken en diefstal van gereedschappen

Verdachte situaties melden

Maak melding bij een verdachte situatie. Ziet u iets verdachts in uw omgeving? U weet zelf wat normaal is in uw wijk, wanneer er bekende of onbekende mensen langslopen, welke routes er normaal gesproken gereden of gefietst worden. Ziet u een vreemde auto, onbekende personen of een andere situatie die u niet vertrouwt? Noteer dan zoveel mogelijk details (kentekens en signalementen) en bel direct de politie op 112. Als u direct belt, is de kans groter dat wij de verdachte(n) kunnen aanhouden. Bel ook als u twijfelt; wij komen liever een keer te veel dan te weinig. Dankzij uw tip kan de politie inbraken voorkomen. Wist u dat de politie 80% van de woninginbraken oplost dankzij oplettendheid van buren? De aankomende tijd worden ook borden geplaatst waar iedereen wordt gevraagd verdachte situaties te melden.

Meld u aan bij Burgernet via www.burgernet.nl. U kunt de politie dan helpen door -na een melding via Burgernet die op uw telefoon binnenkomt- uit te kijken naar een verdacht persoon in uw buurt.

Kijk voor meer tips om een woninginbraak te voorkomen op www.politie.nl/onderwerpen/woninginbraak.

Beveilig uw huis

Wat u verder kunt doen, is kritisch kijken naar uw eigen woning. Doe deuren op slot, ramen dicht en laat sleutels niet in de deur zitten, ook al bent u maar even weg. Laat daarnaast geen waardevolle spullen zoals een laptop, smartphone en tablet in het zicht liggen. En registreer uw goederen. Maak een lijst van waardevolle spullen en leg de serienummers ergens vast. Denkt u hierbij ook aan gereedschappen?