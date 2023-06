Politie houdt drie verdachten aan voor meerdere insluipingen

Na de eerste meldingen is de politie direct een onderzoek gestart. Door aanwijzingen vanuit het onderzoek wist de politie na een insluiping de locatie van de drie verdachten te achterhalen en kon de politie drie jongens in de leeftijd van 15, 16 en 17 jaar uit de gemeente Nunspeet aanhouden. Bij de drie werden diverse goederen aangetroffen die van diefstal afkomstig bleken te zijn. Bij huiszoekingen trof de politie nog meer goederen aan die van diefstal/heling afkomstig waren. De goederen zijn in beslag genomen. De rol van de drie aangehouden verdachten wordt onderzocht.

Mist u goederen? Doe aangifte

De politie heeft nog niet van alle goederen de rechtmatige eigenaar kunnen achterhalen. We vermoeden dan ook dat de drie mogelijk nog meer insluipingen of diefstallen in de omgeving hebben gepleegd.

Mocht u wonen in de omgeving van ’t Harde/Wezep of Hulshorst en zaken missen, meld dit bij de politie en doe aangifte. Dan kunnen we vaststellen of uw vermiste goederen horen bij de aangetroffen spullen.