Aanhouding 4e verdachte dodelijk steekincident

De 38-jarige man uit Nijmegen, is vanmorgen aangehouden in Nijmegen. Hij zit vast op verdenking van betrokkenheid bij het dodelijke steekincident.

De verdachte wordt over zijn rol verhoord door het Team Grootschalige Opsporing. De eerder aanhouden verdachten zitten nog steeds vast. Dat zijn twee mannen uit Wijchen (beiden 30 jaar oud). De eerder aangehouden 23-jarige vrouw uit Nijmegen is inmiddels weer in vrijheid gesteld.