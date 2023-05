Motorrijders krijgen extra aandacht tijdens verkeerscontrole in Tilburg

Drie politie-motorrijders richtten hun pijlen deze middag met name op motorrijders die met een te hoge snelheid te reden, zich niet aan te verkeersregels te hielden of met een te hoog toerental geluidshinder te veroorzaakten. Dat resulteerde in dertien processen-verbaal voor te hoge snelheid, waarbij één persoon zelfs 48 km/u harder reed dan toegestaan. Drie bestuurders telefoneerden tijdens het rijden en eenzelfde aantal had geen helm op. Twee keer werd er door rood licht gereden en vijf motoren produceerden onnodig geluid. In twee andere gevallen bleek de bestuurder te veel gedronken te hebben.