Politiestudenten en Veilig Verkeer Nederland houden alcoholcontrole

De controle begon zaterdagavond om 20.00 uur en duurde tot 02.00 uur. In die zes uur namen de politieagenten in opleiding ruim 400 blaastesten af.

Ze betrapten daarbij drie weggebruikers op rijden onder invloed van alcohol en twee bestuurders op rijden onder invloed van verdovende middelen. Ook troffen ze een spookvoertuig aan en namen deze auto in beslag. Verder hielden ze iemand aan die nog DNA moest afstaan.

Tot slot schreven ze 30 bekeuringen uit voor allerlei zaken, zoals rijden zonder geldig rijbewijs, weigeren van de speekseltest, rijden zonder geldige autoverzekering en voor de staat van de auto (te gladde banden, te donkere ramen, niet goed werkende verlichting). Een automobilist die met een boottrailer reed kreeg een bekeuring omdat de boottrailer niet aan de gestelde eisen voldeed en de losbreekreminrichting niet op de juiste wijze was bevestigd.

Niet alleen gemotoriseerd verkeer kon op de aandacht van de controleurs rekenen. Ze bekeurden ook een fietser die zonder verlichting reed.