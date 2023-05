Man aangehouden na greep uit de kassa

De eigenaar van de cafetaria was kort voor 12.00 uur aan het werk in zijn zaak toen hij geluid hoorde. Toen hij voorin de zaak ging kijken, zag hij dat de kassa open stond en de geldla leeg was. Toen de man naar buiten rende, zag hij iemand weglopen die het vervolgens op een rennen zette.

Een omstander op een scooter schoot de cafetariabaas te hulp en ging achter de vluchtende verdachte aan. Op de Lindebaan wist hij de verdachte vast te pakken. De verdachte is even later overgedragen aan politiemensen die naar de melding toe kwamen. De verdachte is meegenomen naar het politiebureau en zit vast.