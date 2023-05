Verkeersongeval tussen politievoertuig en Caddy; Amsterdam-West

Amsterdam – In de avond van zaterdag 20 mei is een verkeersongeval geweest tussen een bestuurder van politievoertuig en een bestuurder van een Caddy op de kruising Jan van Galenstraat met de Admiraal de Ruijterweg. Eén slachtoffer is ter controle naar het ziekenhuis overgebracht. Niemand is gewond geraakt. Omdat een politievoertuig betrokken is bij de aanrijding, zal Veiligheid Integriteit en Klachtafdeling (VIK) van politie Amsterdam onderzoek in de zaak.