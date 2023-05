Politie onderzoekt tragisch ongeval met kindje in Yerseke

Het kindje bevond zich met enkele andere mensen op een vrachtwagen met open laadbak. Deze combi was onderweg naar de plaatselijke voetbalvereniging waar een kampioensfeest gevierd zou worden, toen het onderweg mis ging. Wat er precies is gebeurd en hoe het kindje heeft kunnen verongelukken, wordt nog volop onderzocht. Gedurende dat onderzoek, dat geruime tijd in beslag neemt, doet de politie hierover geen mededelingen. Niet alleen wachten we het forensisch onderzoek af, maar ook zullen de direct betrokkenen gehoord moeten worden over dit noodlottige ongeval. Voor nu ligt echter de nadruk op hulpverlening / slachtofferhulp voor deze mensen.

Diepe indruk

De Welleweg is gedurende het onderzoek afgesloten voor al het verkeer. De gemeente heeft hekken en schermen geplaatst om de plek van het ongeval af te schermen. Voor direct betrokkenen is slachtofferhulp ingeschakeld. Het incident heeft uiteraard ook diepe indruk gemaakt op de politiemensen en andere hulpverleners die vandaag in Yerseke aan het werk zijn of op andere wijze bij het incident betrokken zijn. De politie betuigt dan ook haar oprechte medeleven aan de familie van het jonge slachtoffertje.