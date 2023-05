Politie houdt opnieuw insluipers / uithalers aan

Beveiligingsmedewerkers waarschuwden in de nacht van zaterdag 20 op zondag 21 mei 2023 rond 01.30 uur de politie. Ze hadden mensen gezien op een bedrijventerrein aan de Finlandweg. De politie stelde met meerdere eenheden, waaronder een hondengeleider, een onderzoek in op en nabij het bedrijventerrein. De agenten deden dat onderzoek samen met medewerkers van de douane.

Op de Binnendijk in Nieuw- en Sint Joosland zagen agenten een auto staan. De man die bij de auto stond probeerde bij het zien van de politieagenten nog weg te duiken, maar dat was tevergeefs. Deze verdachte, een 22-jarige man uit Capelle aan den IJssel, is aangehouden. Zijn auto is voor onderzoek in beslag genomen. Twee andere mannen probeerden vanaf het bedrijfsterrein aan de politie te ontkomen. Het gaat om de 15-jarige verdachte en om de 23-jarige verdachte. Ook zij zijn aangehouden.

Voortschrijdend inzicht

Kort voordat de melding over de insluipers bij de politie binnenkwam, hadden surveillerende politiemensen op de Engelandweg in Ritthem een auto zien rijden. Omdat bleek dat de APK van de auto was verlopen, controleerden de agenten op de Middelburgse Schroeweg (N254) de auto plus de twee inzittenden. Dat waren twee Rotterdammers van 21 en 28 jaar oud. Zij mochten na de controle hun weg vervolgen. Kort na de aanhouding van de drie vermoedelijke uithalers bleek uit politieonderzoek dat de twee gecontroleerde mannen ook iets te maken hadden met het incident op het haventerrein. De Zeeuwse agenten namen contact op met hun collega’s van de Landelijke Eenheid, die uitkeken naar het tweetal en hun auto. Later die nacht zagen ze de auto over de A29 richting Rotterdam rijden. Op de Tjalklaan in Rotterdam konden ze de auto aan de kant zetten en de twee eerder gecontroleerde mannen aanhouden.

Het aangehouden vijftal is voor verder onderzoek en verhoor in de cel gezet. Met de aanhouding van deze vijf verdachten komt het totale aantal aanhoudingen van uithalers dit hemelvaartsweekend op 12.

Wat zijn uithalers?

Uithalers zijn personen die op verschillende manieren toegang proberen te krijgen tot terreinen van containerterminals. Ze doen dit vaak in opdracht van een (criminele) organisatie. Ze moeten verdovende middelen, vaak cocaïne, uit zeecontainers die naar Nederland zijn verscheept halen en buiten het terminalterrein brengen. Vroeger kregen uithalers alleen een boete. En stonden ze soms al de volgende dag opnieuw in de haven. Om de steeds terugkerende uithalers te ontmoedigen, is er sinds 1 januari 2022 een uithalerswet. Met deze wet lopen mensen die vermoedelijk uithaler zijn het risico op een gevangenisstraf. Ook als ze geen drugs bij zich hadden toen ze gearresteerd werden. De douane en de politie werken nauw samen bij de aanpak van uithalers.