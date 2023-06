Kind verdronken bij recreatiegebied Offingawier

Na de melding rond 17:45 uur kwamen meerdere agenten, brandweer, ambulance, het MMT en handhaving van de gemeente ter plaatse. Door hulpdiensten en omstanders werd in het water gezocht, waar het kind rond 18:15 uur in het water werd gevonden. Direct werd gestart met reanimatie, maar deze mocht helaas niet meer baten. Het kind is door verdrinking om het leven gekomen.

Wij wensen de ouders en nabestaanden veel sterkte.

Slachtofferhulp

Wat er in Offingawier is gebeurd, is ingrijpend en heeft ook veel impact op alle mensen die hebben geholpen met zoeken, voor getuigen en voor hulpverleners. Aan mensen die bij het incident zijn geweest of hebben geholpen is slachtofferhulp aangeboden. Wilt u ook met slachtofferhulp spreken? Dat kan door te bellen met 0900 – 0101.