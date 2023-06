KOMUNIKADO DI PRENSA 287/2023.

18 yüni 2023.

Hòmber morto den laman.

Departamentu di Komunikashon i Prevenshon

KUERPO POLISIAL KÒRSOU SIRBI I PROTEHÁ

Djadumingu 18 di yüni 2023 alrededor di 14.20’or, Sentral di polis a dirigí un unidat pa Playa

Canoa, na unda un siudadano a nota un kurpa ta drif den laman i di kua su mannan i pianan

tabata mará.

Na yegada di e unidat, el a topa un kurpa di kua su mannan i pianan bèrdat tabata mará ku

kabuya i ku ya tabata duna tur indikashon ku no tabatin señal di bida, ya ku e tabata drif

riba su barika. Tabata trata di un hende hòmber.

A pidi presensia di tantu brantwer komo personal di Wardakosta, ya ku e kurpa tabata pegá

na e barankanan na kosta.

Ku kabuya personal di brantwer a logra saka e kurpa for di den awa i tres’é tera pa asina por

a hasi investigashon.

Dòkter di polis a konstatá morto i riba òrdu di fiskal di Ministerio Públiko a konfiská e kurpa.

Identidat di e víktima ainda no ta konosí i no ta ekskluí ku por ta trata aki di un kaso di

asesinato.