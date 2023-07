Eisen van vijf en vier jaar voor gewapende woningoverval in Groningen

De officier eist gevangenisstraffen voor de duur van vijf jaar en vier jaar tegen twee verdachten die volgens het OM schuldig zijn aan een woningoverval met fors steekletsel, gepleegd op 20 oktober 2002 in Groningen. Het gaat om twee mannen van 21 en 20 jaar. De 20-jarige verdachte wordt ook verdacht van een marktplaatsoplichting.

De officier: “Welbewust, beide gewapend met messen en zonder enige intentie om de Playstation te betalen gaan verdachten naar de woning van het slachtoffer”. Wanneer op 20 oktober 2022 de deurbel gaat bij het slachtoffer, die een koper voor zijn Playstation verwacht, doet hij open. Seconden later zijn de twee mannen die aanbelden gevlogen, met de Playstation onder de arm en merkt het slachtoffer ineens dat er bloed in zijn shirt zit. Hij wordt onwel, met spoed naar het ziekenhuis gebracht en met evenveel spoed geopereerd aan een actieve bloeding van de lever. Die is geraakt door een messteek

De officier: “Voor u zitten vandaag twee jongemannen, die met het vooropgezette plan het slachtoffer te beroven naar diens woning zijn gegaan, bewapend met messen en die het leven van het slachtoffer drastisch hebben veranderd. Om een paar honderd euro.”

Het opsporingsonderzoek

De officier: “De verdachten komen in beeld door een opsporingsonderzoek dat ik niet anders kan kenschetsen dan fraai, goed recherchewerk.” Uitgebreid speurwerk naar de identiteit van degene met wie het slachtoffer via Marktplaats contact had over de later gestolen Playstation, onderzoek naar historische gegevens van simcards en andere opsporingsmiddelen leiden uiteindelijk tot de aanhouding van de 20-jarige verdachte op 10 januari 2023. “Een waterdichte bewijsvoering, die de verdachte weinig ruimte laat om iets anders te doen dan bekennen en dat doet hij uiteindelijk dan ook.”

In detentie blijkt de verdachte de nodige gesprekken te voeren, waaruit duidelijk wordt wie de mededader van de overval moet zijn. De 21-jarige medeverdachte wordt op 3 april 2023 aangehouden.

De officier: “Wat rest is een enorm litteken op de buik van het slachtoffer, een voortdurende herinnering aan die verschrikkelijke avond. Wat er ook rest is angst, mentale pijn die nog lang niet weg is en waarvoor intensieve behandeling aanstaande is. Het verdriet, de tranen zitten nog dicht onder de oppervlakte en vandaag heeft het slachtoffer op indringende wijze de gevolgen van deze overval beschreven. Gepleegd in zijn woning, de plek waar hij zich bij uitstek veilig moet voelen. Hij heeft gevreesd voor zijn leven. Zijn kinderen van 3 en 6 zijn met de gevolgen geconfronteerd. In het ziekenhuis, waar hun vader aan snoeren en apparaten lag.”

De officier stelt dat er sprake is van een zeer ernstig strafbaar feit en een langdurige onvoorwaardelijke gevangenisstraf is dan ook aangewezen. “Het moge zo zijn dat dat vanuit het perspectief van de verdachten minder gewenst is, dat wil ik graag aannemen. Maar er is een ander perspectief: dat van samenleving in het algemeen en zeker ook dat van het slachtoffer. Ik ontkom er niet aan een lange gevangenisstraf te eisen.”

Naast de eisen van vijf en vier jaar, vordert de officier de toewijzing van de vordering van de benadeelde partij ter hoogte van € 16.158,10.

De rechtbank doet op 28 juli uitspraak.

Beeld: ©mediatheek Rijksoverheid / mediatheek Rijksoverheid

