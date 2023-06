Volop onderzoek na aantreffen verdachte pakketjes Arnhem

Er zouden in ieder geval twee personen bij het neerleggen ervan betrokken zijn geweest. Het verdere onderzoek loopt.

Door het snelle handelen van melders, hulpdiensten en de EOD is er uiteindelijk geen gevaar geweest voor omwonenden en/of omstanders. De politie wil vanzelfsprekend wel erg graag weten wie de pakketjes er hebben neergelegd en met welke reden.

Tips hard nodig

Weet u meer? Heeft u tips of beeldmateriaal uit de omgeving? Alle informatie, hoe klein het misschien ook lijkt, is welkom. Melden kan via 0900-8844 of volledig anoniem bij Meld Misdaad Anoniem: 0800-7000. M. staat los van de politie en een tip wordt pas doorgezet als deze op geen enkele manier is terug te herleiden naar een melder. Ook is het mogelijk om onderstaand tipformulier in te vullen. Daaraan zijn ook direct beelden toe te voegen, mocht u daarover beschikken.

Donderdagavond is er in het regionale opsporingsprogramma Plaats Delict aandacht voor de zaak.