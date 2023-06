Grote hennepkwekerij aangetroffen in Herwen

Naast planten werden er tal van goederen aangetroffen die worden gebruikt bij de hennepteelt. Ook was er sprake van diefstal van stroom. Vooralsnog is er niemand aangehouden.

Anonieme tip

De politie kwam de kwekerij op het spoor door een anonieme tip. Het laat zien hoe belangrijk dergelijke tips zijn. Brand- en ontploffingsgevaar door bijvoorbeeld kortsluiting, lekkages en wateroverlast, criminelen in de wijk, een toename van het aantal straatdealers, verloedering van de leefomgeving en niet te vergeten: de rekening van gestolen water en elektriciteit die de samenleving indirect betaalt. De lijst met risico’s en gevolgen van een hennepkwekerij is lang. Onlangs vroegen de teamchef van de politie Rivierenland-Oost en de burgemeester van Duiven nog aandacht voor hennepkwekerijen en de gevaren ervan.

Melden loont

Heb je zelf het vermoeden dat er in een hennepkwekerij in je directe omgeving zit? Of heb je het idee dat er sprake is van andersoortige criminaliteit? Meld dan altijd via 0900-8844. Volledig anoniem melden kan via Meld Misdaad Anoniem: 0800-7000. Melden loont écht, ook al wordt er soms wellicht niet direct resultaat geboekt.

Wat we exact doen met een tip? Het is te zien in onderstaande video.