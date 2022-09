Promé ‘Cybersecurity Convention’ na Boneiru

E siman tras di lomba e departamentu di Cybercrime (krimen sibernétiko) di Kuerpo Polisial Hulanda Karibense a organisá, pa promé biaha, un ‘Cybercrime Convention’na Boneiru.

Tabatin mas o ménos 50 persona presente, ku a representá diferente organisashonnan di tantu sektor públiko i sektor priva. Meta di e konferensia tabata pa interkambiá saber tokante cybercrime i cybersecurity, pero tambe pa trese e partidonan huntu. “Nos no por bringa cybercrime nos so, ta huntu mester hasié, huntu nos ta fuerte”, segun e tim di cybercrime di KPCN.

Si bo a bira víktima un krímen sibernétiko, tuma kontakto ku e departamentu di ‘Cybercrime’ di Kuerpo Polisial Hulanda Karibense via number di telefòn 715 8000 òf via meil na cybercrime@politiekpcn.com.

First Cybersecurity Convention on Bonaire

Last week, the Cybercrime Unit of the Dutch Caribbean Police Force organized a ‘cybersecurity convention’ on Bonaire for the first time.

About 50 people were present representing various organizations from the private and public sectors. The purpose of the conference was to exchange knowledge about cybercrime and cybersecurity, but also to bring all parties together. “We cannot fight cybercrime alone, it has to be together, together we are strong”, according to the Cybercrime team of the KPCN.

If you have become a victim of cybercrime offenses, please contact the Cyber Crime department of the Dutch Caribbean Police Force via telephone number 715 8000 or email address cybercrime@politicpcn.com.

Eerste ‘Cybersecurity Convention’ op Bonaire

De Cybercrime Unit van het Korps Politie Caribisch Nederland heeft afgelopen week voor het eerst een ‘cybersecurity convention’ op Bonaire georganiseerd.

Er waren ongeveer 50 personen aanwezig vanuit verschillende organisaties die de private sector en de overheidssector vertegenwoordigden. Het doel van de conferentie was om kennis over cybercrime en cybersecurity uit te wisselen, maar ook om alle partijen bij elkaar te brengen. “Cybercrime kunnen we niet alleen tegengaan gaan, maar het moet samen, samen zijn we sterk”, aldus de Cybercrime team van het KPCN.

Mocht u slachtoffer zijn geworden van cyber crime delicten, neem dan contact op met de afdeling Cyber Crime van Korps Politie Caribisch Nederland via telefoonnummer 715 8000 of via email op cybercrime@politiekpcn.com.