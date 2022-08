KOMUNIKADO KUERPO POLISIAL KÒRSOU Kurpa sin bida di turista Hulandes lokalisá

KOMUNIKADO DI PRENSA 368 /2022

31 yüli 2022

Kurpa sin bida di turista Hulandes lokalisá

Departamentu di Komunikashon i Prevenshon

KUERPO POLISIAL KÒRSOU SIRBI I PROTEHÁ

Den oranan di anochi di djasabra 30 di yüli 2022, personanan ku tabata okupando nan mes

ku e búskeda di e turista Hulandes den mondi di Jeremi, a sinti un holó fuerte i

desagradabel.

Debí ku e área ei tabata bastante sukú kaba, a opta pa para e búskeda i kontinuá e dia

siguiente.

Djadumingu 31 di yüli den oranan di mainta, a sigui buska den e área for di unda e holó

tabata bini.

I einan a bin topa un kurpa sin bida, ku despues a resultá di ta di e hòmber Daniel Dresden

nase 13 di aprel 1977 na Hulanda, kende for di djamars último tabata registrá komo pèrdí.

E kurpa aki ya tabata den un estado bastante avansá di deskomposishon.

E tim di Reshèrshi Forensiko a hasi nan investigashon na e sitio, miéntras ku dòkter di polis

tambe tabata presente.

For di investigashon a sali na kla ku no tabatin krímen den e kaso aki.

Durante di e operashon aki a partisipá un kantidat grandi di boluntario ku no solamente

tabata enkargá ku e búskeda, pero tambe di yudansa i sosten na e famia ku tabatin gran

nesesidat di esaki.

Kuerpo Polisial ta gradisí tur ku a duna un man di dia i anochi sin ningun interes a kambio.