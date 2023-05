Politie zoekt getuigen van ongeval bij Etten-Leur

Uit het eerste politieonderzoek is gebleken dat de betrokken voertuigen elkaar tijdens een kop-staart botsing moeten hebben geraakt. Beide auto’s zijn daarna gaan slingeren en in de vangrails beland, waarna een van hen nog de berm in schoot. Dat gebeurde op de A58 tussen afslag 18 en 19 onder Etten-Leur. Een van beide bestuurders raakte bij de aanrijding gewond en moest voor behandeling naar het ziekenhuis. Op basis van verklaringen en een technisch sporenonderzoek heeft de politie tot op heden nog geen duidelijke verklaring kunnen geven over de toedracht van het ongeval. Daarom is zij op zoek naar getuigen die zich nog niet eerder hebben gemeld. Heb jij iets van deze aanrijding gezien of van de aanleiding daartoe? Bel dan met 0900-8844 onder vermelding van het zaaknummer 2023119314.