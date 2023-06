Woninginbrekers en nog meer leden van het dievengilde in Bureau Brabant

Woninginbraak Gemert

We tonen bewakingsbeelden van twee inbrekers, die het gemunt hebben op een woning aan de Slenk in Gemert. Ze nemen rustig de tijd om te kijken hoe ze binnen kunnen komen. Kennelijk is grof geweld de beste manier, want uiteindelijk gooien ze twee grote keien door een ruit en gaan naar binnen. Wie is dit tweetal en waar kunnen we ze vinden?

Winkeldieven Waalre

Op 18 april stelen twee mannen voor een enorm bedrag aan verzorgingsproducten uit een winkel aan Den Hof in Waalre. Rugzakken vol! Het lijkt er niet op dat we hier met gelegenheidsdieven te maken hebben. Gelukkig staan ze goed op beelden en moeten ze haast wel herkend gaan worden.

Zakkenrollen/pinfraude Eindhoven

Beelden van een vrouw die met een gestolen pinpas staat te pinnen en het hoogbejaarde slachtoffer duizenden euro’s armer maakt. De pas is waarschijnlijk op 24 maart door zakkenrollen buitgemaakt. Of de vrouw die staat te pinnen dat zelf heeft gedaan weten we niet, maar we willen het haar graag even vragen. Ze staat er goed op. Wie herkent haar?

