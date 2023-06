Aanhouding voor explosie Korhaanstraat

De 43-jarige bewoonster lag woensdagavond 23.30 uur op de bank, net achter het raam, toen een enorme knal klonk en de ruit in stukken uiteen spatte. Als door een wonder is de vrouw niet door de rondvliegende glasscherven geraakt. Ondanks dat de glasscherven door de hele woonkamer en aangrenzende kamer vlogen, is ook de dochter des huizes niet geraakt.

Getuigen zagen na de explosie twee verdachten wegrennen in de richting van Wielewaalstraat en daarna het Zuiderpark. Agenten zijn direct in de omgeving met het opgegeven signalement gaan zoeken. Ook is direct gekeken of er beschikbare camerabeelden waren. Er is gesproken met getuigen en de Forensische Opsporing en het Team Explosieven Veiligheid kwamen sporenonderzoek doen.

Omstreeks half 5 ‘s nachts is een 18-jarige Rotterdammer aangehouden. De aanleiding ligt mogelijk in een ruzie tussen jeugdigen.

Gevaar

Het risico op verwondingen of erger bij explosies is enorm. Er zijn tot nu toe gelukkig nog weinig gewonden gevallen bij de explosies, maar kijkend naar de wijze waarop explosies hebben plaatsgevonden en de ravage die zij aanrichten is dat eigenlijk een wonder. Er is de politie alles aan gelegen om te voorkomen dat er wel een keer zwaargewonden vallen. De politie werkt met man en macht aan het voorkomen van nieuwe explosies, maar daar is de hulp van burgers heel hard bij nodig. Heeft u weet van conflicten, van mensen die zich bezig houden met explosies of voorbereidende handelingen, handel in zwaar vuurwerk, neem dan contact op met de politie via 0900-8844 of via het tipformulier op politie.nl.

Anoniem melden

Als u informatie heeft, hoe klein ook, maar u wil niet met naam en toenaam bekend zijn, zijn er meerdere mogelijkheden om afgeschermd te worden. Oa via TCI, Team Criminele Inlichtingen. TCI is getraind in het afschermen van hun bronnen en in het geheim informatie inwinnen. Een vertrouwelijk gesprek met TCI kan worden aangevraagd via 088 – 661 77 34. Als u liever anoniem blijft, kunt u bellen met 0800-7000.