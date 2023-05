A FINALISÁ INVESTIGASHON DI TIRAMENTU NA KAYA TIMICUAN

Dia 11 di desèmber tabata un insidente di tiramentu na Kaya Timicuan i ku Sr. S.L. a keda heridá dor di uso di un arma reglamentario di un agente polisial.

Riba órden di Ministerio Públiko Landsrecherche Kòrsou a kuminsá un investigashon di e tiroteo aki. For di e investigashon a resultá ku no tin sufisiente prueba ku e agente polisial a hasi su mes kulpabel na un echo kastigabel. Esaki ta nifiká ku e investigashon lo keda seponé i e agente polisial lo no keda persiguí penalmente. Ministerio Públiko a tuma e desishon aki despues di konsiderá tur echo i sirkunstansianan disponibel di un manera kuidadoso.

Ministerio Públiko ta para pa un Kòrsou seif i hustu. Kuerpo polisial ta hunga un ròl importante den

mantenshon di órden públiko i seguridat di e isla i su habitantenan. Pa e motibu aki, Ministerio Públiko ta husga aktuashon di agentenan polisial semper ku hopi koutela, sigur ora ta hasi uso di monopolio di violensia.

Landsrecherche ta un órgano investigativo independiente ku un tarea speshal. E ta orientá su mes riba persekushon di delitonan kometé dor di funshonarionan (semi)gubernamental. Landsrecherche ta aktua prinsipalmente den e ámbito di kondukta kastigabel ku gravemente ta afektá e integridat di e atministrashon di hustisia i e integridat di e atministrashon públiko

ONDERZOEK NAAR SCHIETINCIDENT KAYA TIMICUAN AFGEROND

Op 11 december 2018 heeft een schietincident plaatsgevonden aan de Kaya Timicuan waarbij dhr. S.L. gewond is geraakt door het gebruik van het dienstwapen door een politieambtenaar.

In opdracht van het Openbaar Ministerie (OM) heeft de landsrecherche Curaçao een onderzoek

ingesteld naar dit schietincident. Uit het gedane onderzoek volgt onvoldoende bewijs dat deze

politieambtenaar zich schuldig heeft gemaakt aan een strafbaar feit. Dit betekent dat het onderzoek zal worden geseponeerd en dat er geen strafrechtelijke vervolging van de betrokken politieambtenaar zal plaatsvinden. Het OM heeft dit besluit genomen na een zorgvuldige afweging van alle beschikbare feiten en omstandigheden.

Het OM zet zich in voor een veilig en rechtvaardig Curaçao. De politie speelt een zeer belangrijke rol in het handhaven van de openbare orde en veiligheid van het eiland en de bevolking. Het OM beoordeelt het optreden van politieambtenaren daarom altijd zorgvuldig, zeker daar waar gebruik wordt gemaakt van de geweldsmonopolie.

De Landsrecherche Curaçao is een zelfstandige opsporingsinstantie met een speciale taak. Zij richt zich op de opsporing van door (semi-) overheidsfunctionarissen gepleegde misdrijven. De Landsrecherche Curaçao opereert vooral op het terrein van de strafbare gedragingen die in ernstige mate de integriteit van de rechtspleging en de integriteit van het openbaar bestuur raken.