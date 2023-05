Man aangehouden na vondst overleden vrouw in Gameren

Heeft u informatie of weet u meer wat zich afspeelde in de woning?

Het onderzoeksteam komt graag in contact met personen die wellicht de afgelopen dagen iets verdachts of iets opvallends hebben gezien rondom de woning in de Beemstraat. Ook komen zij graag in contact met personen die eventueel meer hebben gehoord hebben in de straat. Heeft u meer informatie, geef dat door aan de politie. Melding maken kan via 0900 8844 (onder vermelding van Gameren) of via onderstaand tipformulier. Daarnaast kunt u uiteraard ook geheel anoniem informatie delen. Dat kan via MeldMisdaadAnoniem via 0800 7000 of via Meldmisdaadanoniem.nl