Verantwoordingsdebat: zijn de ambities waargemaakt?

30 mei 2023

De Tweede Kamer debatteert op woensdag 31 mei vanaf 10.15 uur over de verantwoordingsstukken van 2022. Hiervoor komen minister-president Mark Rutte, minister Sigrid Kaag van Financiën en staatssecretaris Alexandra van Huffelen van Koninkrijksrelaties en Digitalisering naar de Kamer. Via deze site en de app Debat Direct is het Verantwoordingsdebat live te volgen.

Verantwoordingsdag 2023: minister Sigrid Kaag met het koffertje met verantwoordingsstukken, naast haar waarnemend president van de Algemene Rekenkamer, Ewout Irrgang. Foto: Ministerie van Financiën.

Verantwoordingsdag

Het plenaire debat volgt op Verantwoordingsdag, dit jaar op woensdag 17 mei. Kamervoorzitter Vera Bergkamp nam op deze dag de jaarverslagen van het rijk en de ministeries over 2022 in ontvangst van minister Kaag van Financiën. In deze stukken staat hoeveel geld er is uitgegeven en waaraan. Ook staat erin of de doelen in het afgelopen jaar zijn waargemaakt. Op de agenda van het Verantwoordingsdebat staat het overkoepelende jaarverslag en het rapport van de Algemene Rekenkamer. In de weken na het Verantwoordingsdebat worden de afzonderlijke jaarverslagen in commissieverband behandeld.

V-100

Op de maandag na Verantwoordingsdag, 22 mei, vond de zogenaamde V-100 plaats. De V staat voor verantwoording en het getal 100 staat voor de honderd burgers die worden uitgenodigd door de Kamer om de jaarverslagen van de ministeries kritisch te bekijken. Dit jaar zijn verslaggevers van lokale pers, radio, tv en internetplatforms uitgenodigd om deel te nemen aan de V-100. Tientallen regionale en lokale journalisten keken op 22 mei mee naar de verantwoording die het kabinet heeft afgelegd over het gevoerde beleid in 2022. Zij hebben vragen voorbereid over de verantwoordingsstukken die Kamerleden kunnen stellen in het Verantwoordingsdebat.