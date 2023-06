Verdachte steekincident Rozenburgstraat aangehouden

Rond 03.35 uur kregen agenten een melding van een steekincident in een woning aan de Rozenburgstraat. Kort daarop kregen agenten een melding dat een slachtoffer met steekwonden zich had gemeld bij een ziekenhuis. Later bleek dit het 23-jarige slachtoffer te zijn. In de omgeving van de woning aan de Rozenburgstraat werd de 28-jarige verdachte op straat aangehouden. Bij de aanhouding verzette de verdachte zich en raakte een agent licht gewond. Bij de verdachte werd een mes aangetroffen en in beslaggenomen. Het slachtoffer kon na behandeling het ziekenhuis verlaten.

Oproep getuigen

De politie doet onderzoek naar de toedracht van het steekincident. Getuigen met informatie wordt gevraagd om contact op te nemen met de recherche via de opsporingstiplijn 0800-6070 of via onderstaand tipformulier. Anoniem melden kan via Meld Misdaad Anoniem 0800-7000.