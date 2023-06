Getuigen gezocht poging diefstal met geweld- Naarden

Een minderjarig slachtoffer is die maandagmiddag op weg naar huis. Als hij even stilstaat op de hoek van de Slochterenlaan met de Parallelweg, wordt door drie minderjarige verdachten gepoogd zijn telefoon te stelen. Als dit niet lukt fietst het slachtoffer door over de Parallelweg en de Zwarteweg, maar komt uiteindelijk op de Thorbeckelaan de drie jongens weer tegen. Vervolgens eist één van hen nogmaals dat het slachtoffer zijn telefoon afstaat. Dit weigert het slachtoffer, waarna hij wordt mishandeld. Vervolgens vluchtten de verdachten in de richting van de Zwarteweg. Hieronder het signalement van de verdachten.

Signalementen:

Verdachte 1:

Man

Licht getinte huidskleur

Ongeveer 14 jaar

1.68 meter

Normaal postuur

Zwarte baseballpet

Nike Tech Fleece jack, zwart/grijs van kleur

Grijze Hoodrich broek

Zwarte Jorden 4 Blackcats van Nike.

Verdachte 2:

Man

Licht getinte huidskleur

Ongeveer 13 à 14 jaar

1.70 meter

Normaal postuur

Zwarte kleding.

Reed op grijze elektrische oma-fiets.

Verdachte 3:

Man

Licht getinte huidskleur

Ongeveer 14 jaar

1.75 meter,

Normaal postuur

Blauw trainingspak

De politie is op zoek naar getuigen van het incident of mensen die de verdachten bijvoorbeeld hebben gezien in omgeving Thorbeckelaan. Heb jij iets gezien? Of heb je camerabeelden? Neem dan contact op met de politie via 0900-8877 of Meld Misdaad Anoniem via 0800-7000.