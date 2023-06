Twee aanhoudingen in onderzoek naar ontploffing in Roermond

In de Sint Christoffelstraat in het centrum van Roermond raakte die dag rond 08:20 uur een resaurant ontzet doordat er van buitenaf een explosief naar binnen werd gegooid. Er raakte niemand gewond. Door de explosie zijn de ruiten gesprongen en is de voorgevel van het restaurant gedeeltelijk ontzet geraakt. Na intensief onderzoek is de politie beide verdachten op het spoor gekomen. De man en de vrouw worden morgen voorgeleid bij de rechter-commissaris.