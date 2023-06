Wederom explosie bij geldwisselkantoor

De explosie vindt rond 03:45 uur plaats, waarna de politie die kant op gaat. De forensische opsporing en een Teamleider Explosieven Verkenner doen ter plaatse onderzoek. Tevens is er een politiehelikopter in de lucht ter ondersteuning. De recherche onderzoekt deze explosie verder en doet onder meer een buurtonderzoek en kijkt videobeelden uit. Omdat er bij dezelfde keten geldwisselkantoren eerder ook al explosies zijn geweest in de stad, houdt het onderzoeksteam rekening met een mogelijk verband.

De politie komt graag in contact met getuigen van deze explosie(s). Beschikt u over beeldmateriaal van de periode voor, tijdens of na het incident, bijvoorbeeld afkomstig van beveiligingscamera’s, videodeurbellen of dashcam’s in nabij geparkeerde voertuigen? Dan komt het onderzoeksteam graag met u in contact. Heeft u daarnaast iets gezien of gehoord, wat het onderzoek verder zou kunnen helpen, dan verzoeken wij u met klem contact met ons op te nemen. Mensen kunnen zich melden via 0900-8844 of anoniem via 0800-7000. Via onderstaand tipformulier kunt u eventueel het beeldmateriaal uploaden.