De Inspectie Volksgezondheid grijpt in in de wachtijdproblematiek voor operatiepatienten

Er is een groot tekort aan ondersteunend OK-personeel (OK-assistenten en anesthesieassistenten). Ondanks verschillende recente acties door de raad van bestuur van het CMC, kon door verdere personeelsverloop, het tekort niet worden teruggedrongen, en is er op korte termijn geen directe oplossing voor de wederom toenemende wachtlijsten.

De interventie van de inspectie houdt in dat met ingang van maandag 5 juni 2023 een groot aantal patiënten die daarvoor in aanmerking komen en die langer dan zes weken op de wachtlijst voor een operatie staan, door het CMC naar het advent ziekenhuis moeten worden doorverwezen.

Bovendien kunnen patiënten die langer dan zes weken op een wachtlijst staan voor een operatie of een radiologisch onderzoek, contact opnemen met het Advent Ziekenhuis. Daar zal bekeken worden of de patiënt in aanmerking komt voor een operatie of radiologisch onderzoek bij het Advent Ziekenhuis.