AFSPRAKENLIJST INTERPARLEMENTAIR KONINKRIJKSOVERLEG JUNI 2023

Den Haag, Nederland 1 – 5 juni 2023

In het Presidiumoverleg van 1 juni 2023 zijn de onderstaande afspraken herbevestigd,

dan wel gemaakt:

 dat het presidium bestaat uit de voorzitters van de parlementen (behalve van

Nederland), de voorzitters van de commissies en de griffiers;

 dat de Statenvoorzitters van Aruba, Curaçao en Sint Maarten en de

commissievoorzitters van Nederland de delegatieleiders zijn en de afsprakenlijst

ondertekenen;

 dat de commissievoorzitters woordvoerders van de delegaties zijn, maar tijdens

discussies meerdere leden van de delegaties het woord kunnen voeren;

 dat de commissievoorzitters en de Statenvoorzitters deelnemen aan de

persconferentie;

 dat indien een delegatie een afwijkend standpunt heeft, dit vermeld wordt in de

afsprakenlijst. Daarbij wordt verwezen naar de toelichting op dit standpunt, die

wordt opgenomen in een bijlage die formeel geen onderdeel uitmaakt van de

afsprakenlijst. Afwijkende standpunten worden voorafgaand aan de

persconferentie schriftelijk gedeeld met de andere delegaties. Van een afwijkend

standpunt van een deel van een delegatie wordt geen aantekening opgenomen;

 dat alle delegaties kunnen deelnemen aan een werkgroep. Nederland is trekker

van een werkgroep indien het een specifiek onderwerp met betrekking tot

Caribisch Nederland (BES-eilanden) betreft;

 dat de delegaties maximaal 15 minuten de tijd krijgen om intern beraad te

plegen;

 dat het Reglement van Orde van het gastland geldt, bijvoorbeeld met betrekking

tot interruptie van sprekers en persoonlijke feiten;

 dat de Voorzitter van het IPKO de tijd in de gaten houdt, opdat elke delegatie

evenveel tijd krijgt om haar standpunten naar voren te brengen;

 dat het organiserende land de werkbezoeken in het IPKO vaststelt en regelt,

waarbij de gastdelegaties tijdig gevraagd wordt suggesties te doen;

 dat schriftelijke standpunten van individuele leden en/of fracties niet formeel

tijdens het IPKO zullen worden ingebracht;

 dat de beraadslagingen van het IPKO in beginsel openbaar zijn en dat wordt

gezorgd voor een uitzending via internet. De werkbezoeken en de

presidiumvergaderingen zijn in beginsel besloten;

 dat het programma van het IPKO wordt vastgesteld door het presidium.

Wijzigingen in of aanvullingen op het programma dienen eerst te worden

goedgekeurd door het presidium;

 dat de voertaal van het IPKO Nederlands is, waarbij iedere delegatie indien

noodzakelijk zelf zorgdraagt voor de vertaling, zonder dat dit een levendige

gedachtewisseling in de weg staat.

Openingsspeech en presentatie recente ontwikkelingen per land

De voorzitter van de commissie Koninkrijksrelaties van de Tweede Kamer, mw. M. Paul,

opent het IPKO in Den Haag, Nederland en heet alle deelnemers van harte welkom,

alsmede eenieder die via de livestream de bijeenkomst volgt.

De delegaties nemen met belangstelling kennis van de openingsspeeches van de

voorzitter van de Staten van Aruba, dhr. E. Vrolijk, de voorzitter van de Staten van

Curaçao, mw. C. America-Francisca, en de ondervoorzitter van de Staten van Sint

Maarten, dhr. W. Marlin. De actuele ontwikkelingen in het land Aruba worden toegelicht

door mw. S. Tromp-Lee, voorzitter van de commissie Koninkrijksaangelegenheden en

Buitenlandse Betrekkingen van de Staten van Aruba, die betreffende het land Curaçao

door dhr. A. Thodé, voorzitter van de commissie Rijksaangelegenheden,

Interparlementaire Relaties en Buitenlandse Betrekkingen van de Staten van Curaçao,

die betreffende het land Sint Maarten door dhr. R. Brison, vicevoorzitter van de

commissie voor Koninkrijksaangelegenheden en Interparlementaire Relaties van de

Staten van Sint Maarten, en ten slotte die betreffende Europees en Caribisch Nederland

door dhr. P. Rosenmöller, delegatieleider van de Nederlandse delegatie en voorzitter van

de Eerste Kamercommissie voor Koninkrijksrelaties.

Technische briefing gegevensbescherming

Het IPKO ontvangt een besloten ambtelijke technische briefing vanuit het projectteam

dat zich in opdracht van de regeringen van de vier landen bezighoudt met het opstellen

van een consensusrijkswet voor de harmonisatie van gegevensbescherming binnen het

Koninkrijk, zoals vastgelegd in de Landspakketten (maatregel H9). Op vrijdagochtend

spreekt het IPKO in beslotenheid verder over dit onderwerp en wisselt van gedachten

over de noodzaak en inhoud van een te schrijven consensusrijkswet. De delegaties

wensen verdere uitleg te ontvangen van hun regeringen omtrent de noodzaak van een

consensusrijkswet.

Presentatie op te richten Nationaal slavernijmuseum + Q&A

Mevrouw C. Mattijsen, ambtenaar van het Ministerie van OCW, licht toe dat het initiatief

tot het oprichten van een Nationaal Slavernijmuseum in Amsterdam formeel geen

onderdeel is van de follow-up van de excuses die de minister-president van Nederland

maakte op 19 december 2022 voor het slavernijverleden van Nederland. Het initiatief

vloeit voort uit een besluit van 20 december 2017 van de gemeenteraad van Amsterdam

en in 2019 is vanuit het ministerie van OCW steun toegezegd. Het project wordt derhalve

ook niet betaald uit de 200 miljoen van het bewustwordingsfonds dat wordt ingesteld na

het aanbieden van de excuses door de Nederlandse staat. Twee van de drie

kwartiermakers van het op te richten museum, de heer J. Leerdam en mevrouw P.

Brandon, geven een uiteenzetting wat de werkwijze is van de kwartiermakers.

Uitgangspunt is een bottom-up benadering: er is inmiddels gesproken met zo’n 4.000

betrokkenen, in alle delen van het Koninkrijk en Suriname. Het museum moet vooral ook

een “netwerkmuseum” zijn: het gaat om het vertellen van de persoonlijke verhalen en

herinneringen, en de verschillende perspectieven van mensen en ook hoe de

geschiedenis doorwerkt bijvoorbeeld in de vorm van discriminatie en ongelijke kansen. In

ieder van de (ei)landen is sprake van zogenaamde local heroes die het project ook verder

moeten helpen voeden van onderaf. In hun werkzaamheden hebben de kwartiermakers

ontdekt dat een aantal zaken van belang zijn. Ten eerste is community building

essentieel: het moet een inclusief museum worden van ons allemaal. Ten tweede: words

do matter. Dat wil zeggen, de juiste woorden moeten worden gebruikt. Ook moet er veel

geluisterd worden en niet doorlopend gesproken. Ook is het goed te realiseren dat timing

essentieel is en dat verschillende gemeenschappen in hun omgang met het koloniale en

slavernijverleden hun eigen accenten en ritmes hebben. Desgevraagd, wordt naar voren

gebracht dat het museum in 2028-2029 gerealiseerd moet worden en dat tussentijds

pop-up-tentoonstellingen gerealiseerd zouden kunnen worden. Ook is het de bedoeling –

naast de local heroes – een netwerk van 160 ambassadeurs op te bouwen. Ook wordt in

de discussie veel aandacht gevraagd voor het ondersteunen van lokale musea en

initiatieven op de eilanden in het Caribisch deel van het Koninkrijk. Tevens wordt het

belang van educatie benadrukt.

Doorwerking en verwerking koloniale en slavernijverleden: “de invulling van de

ruimte achter de komma”

In de aansluitende gedachtewisseling over de doorwerking en verwerking van het

koloniale en slavernijverleden wordt vanuit de Statendelegaties van Aruba, Curaçao en

Sint Maarten een beknopt overzicht gegeven van de recente politieke en parlementaire

initiatieven rondom de thema’s koloniale en slavernijverleden, bijvoorbeeld aanvaarde

moties en ingestelde commissies. (zoals de unaniem aangenomen motie van de Staten

van Curaçao van 27 maart 2023). In meer algemene zin wordt erop gewezen dat dit

verleden consequenties heeft voor achterstanden en ontwikkelingskansen van de

eilanden in het Caribische deel van het Koninkrijk. Doorwerking van het verleden blijkt

verder ook uit vormen van discriminatie en racisme in alle delen van het Koninkrijk. De

verwerking van dit verleden is multidimensionaal; er wordt onder andere gewezen op het

belang van onderwijs en informatie ten behoeve van kennis en bewustwording. Tevens

wordt aandacht gevraagd voor eerherstel van vrijheidsstrijders zoals Tula en anderen.

Ook wordt in sommige bijdragen aan de gedachtewisseling gepleit voor vormen van

financiële compensatie of begeleidende ondersteuning vanuit Nederland, opdat projecten

vanuit de eilanden ook kans krijgen op financiering vanuit de beschikbare fondsen. De

delegaties van de landen wensen graag verdere duidelijkheid van de regeringen over de

invulling van de ruimte achter de komma en vragen aandacht voor herstel van de

gemiste ontwikkelingen als onderdeel van die discussie tussen de regeringen.

Tijdens het avondprogramma op vrijdagavond 2 juni 2023 in het Mauritshuis ontvangen

de delegaties een korte introductie door de directeur van het Mauritshuis, mevrouw M.

Gosselink, over de betekenis van het koloniale en slavernijverleden voor de collectie van

dit museum. Mevrouw Gosselink stelt voorts voor de mogelijkheid te onderzoeken dat

schilderijen van zeventiende-eeuwse Nederlandse meesters in samenwerking met het

Mauritshuis in een van de landen in het Caribisch deel van het Koninkrijk, bijvoorbeeld in

Curaçao, permanent worden tentoongesteld. Aansluitend worden de delegaties door het

museum rondgeleid, waarbij wordt stilgestaan bij schilderijen die haar verhaal illustreren.

Bespreking Koninkrijksconferentie

Gedurende het laatste IPKO van 28 februari tot en met 3 maart 2023, te Curaçao,

hebben de delegaties van de vier landen afgesproken onderdeel te willen zijn van de

aanstaande Koninkrijksconferentie tussen de regeringen van de vier landen. Invulling van

die deelname aan de conferentie moest volgen. Later is gebleken dat Curaçao de

leidende rol heeft in de organisatie hiervan. Naar aanleiding van het vorenstaande heeft

de Curaçaose delegatie, na haar regering te hebben benaderd, de hiernavolgende

informatie medegedeeld.

Vanuit de regering van Curaçao geeft men te kennen, dat voorbereiding van de

Koninkrijksconferentie een verantwoordelijkheid is van de vier landen gezamenlijk en niet

alleen Curaçao. Curaçao heeft slechts het technisch team gecoördineerd om vervolgens

een voordracht te doen voor de instelling van een voorbereidingscommissie.

De conferentie staat tentatief gepland op 14 en 15 december 2023, te Sint Maarten

worden gehouden. Verder is naar voren gebracht, dat het, conform het Reglement van

Orde van de Koninkrijksconferentie, gaat om een conferentie van regeringen van de vier

landen binnen het Koninkrijk en dat zij agendapunten voordragen. De parlementen van

de vier landen kunnen als toehoorder de conferentie bijwonen. Volgens de regering van

Curaçao zullen de parlementen desalniettemin door de voorbereidingscommissie,

waarschijnlijk aangevuld door externe deskundigen, worden uitgenodigd om te zijner tijd

hun zienswijze te geven aangaande de agendapunten. Instelling van de

voorbereidingscommissie is geprogrammeerd voor medio juni 2023. De bedoeling is dat

voorafgaand aan het zomerreces de parlementen door de desbetreffende regeringen

zullen worden geïnformeerd over de thema’s die verder uitgewerkt zullen worden en op

de agenda van de conferentie worden geplaatst. Daarna zal het inhoudelijke en

operationele voorbereidingsproces formeel van start gaan.

Na de presentatie vanuit de delegatie van Curaçao, volgt een gedachtenwisseling. Hierbij

hebben de delegaties de volgende gezamenlijke aandachtspunten geformuleerd, die zij

aan hun respectievelijke regeringen wensen voor te leggen:

1. De parlementen van de landen wensen – met inachtneming van de

verantwoordelijkheidsverdeling tussen regeringen en parlementen – te

participeren in de in 2023 te organiseren conferentie, zoals ook al vastgelegd in

de afsprakenlijst van het vorige IPKO van maart 2023.

2. Dit kan door als (participerend) toehoorder, desnoods gedeeltelijk, deel te nemen

aan de Koninkrijksconferentie. Ook zou kunnen worden overwogen om enkele

side-events te organiseren voor en door de aanwezige parlementaire

afgevaardigden.

3. Het is belangrijk om voorafgaand aan de conferentie, tijdig door de eigen

regeringen te worden geïnformeerd over de agenda van de Koninkrijksconferentie

en de eigen inzet van de landen. Het is aan ieder van de delegaties om hierover

afspraken met de eigen regering te maken.

4. De delegaties pleiten voor een beperkt aantal agenda onderwerpen, met

voldoende focus, teneinde daadwerkelijk resultaat te kunnen boeken tijdens de

conferentie.

Presentatie en bespreking klimaat

De delegaties ontvangen een presentatie door de heer E. Nijpels over zijn rapport “Het is

nooit te laat”, dat betrekking heeft op het opzetten van een klimaattafel op Bonaire. De

heer Nijpels licht het onderscheid tussen klimaatmitigatie en klimaatadaptatie toe en

geeft aan dat mitigatie gaat over het terugdringen van uitstoot en opwekken van

duurzame energie, terwijl adaptatie te maken heeft met welke maatregelen landen

kunnen nemen om zich te beschermen tegen de gevolgen van klimaatverandering. De

heer Nijpels licht de situatie op Bonaire toe en en ook de knelpunten als het betreft de

staatsrechtelijke posities van Bonaire, Sint Eustatius en Saba, en de sociaaleconomische

uitdagingen, als het om klimaatbeleid gaat. Hij moedigt de delegaties aan om na te

denken over klimaatbeleid in hun respectievelijke landen en hoe dat in hun structuur zal

passen. Daarnaast benadrukt hij dat de voorbereiding, uitvoering en handhaving van een

klimaatbeleid alleen in samenhang kan en ervoor moet worden gezorgd dat wat op

papier wordt gezet daadwerkelijk wordt gerealiseerd, in samenhang met de sociaaleconomische realiteit. Gebrek aan (handhavings)capaciteit is een punt voor zorg.

Bovendien benadrukt hij dat klimaatbeleid niet alleen van activisten is, het kan ook

helpen met het verdienmodel van de landen, maar je hebt ook maatschappelijk druk

nodig om het voor elkaar te krijgen.

Presentatie en bespreking onderwijs

Het IPKO ontvangt een presentatie van de Nationale Ombudsman, de heer R. van

Zutphen bijgestaan door mw. A.Tüzgol, over de voortgang betreffende het rapport

“Kopzorgen van Caribische studenten”.

In 2020 heeft de Nationale Ombudsman de knelpunten die studenten uit het Caribisch

deel van het Koninkrijk ervaren in kaart gebracht. Onder andere ging het om:

– de beschikking over een Burgerservicenummer (BSN);

– toegang tot de Nederlandse basiszorgverzekering (en daarmee een zorgtoeslag);

en

– de automatische draagkrachtmeting bij terugkeer.

Sinds het rapport zijn er hoopgevende ontwikkelingen te melden. De

vertegenwoordigende huizen van Aruba, Curaçao en Sint Maarten en de regering van

Nederland werken aan het verbeteren van het welzijn van de Caribische studenten. Het

einddoel is echter nog niet bereikt.

Met betrekking tot het BSN-nummer kan gesteld worden dat, ondanks recente

berichtgevingen, dit in 2023 niet geregeld zal zijn. De hoop gaat uit naar april 2024,

maar dit kan niet met zekerheid gesteld worden, onder andere vanwege ICT-problemen.

De delegaties zijn het erover eens dat oplossing van het probleem uiterlijk april 2024

moet zijn gerealiseerd en geen verder uitstel kan dulden.

Met betrekking tot de basiszorgverzekering doen zich nog problemen voor. Het probleem

stoelt zich op de definitie van het begrip “ingezetene”. In de praktijk hanteert men, dat

indien studenten uit het Caribisch deel van het Koninkrijk een opleiding van minder dan

drie jaar volgen, zij niet als ingezetenen beschouwd worden, met als gevolg dat zij niet in

aanmerking komen voor een basiszorgverzekering en zorgtoeslag. Dit is onacceptabel

volgens de Nationale Ombudsman. Hij is de mening toegedaan dat iedere student uit het

Koninkrijk die een opleiding volgt, zelfs van minder dan drie jaar, als ingezetene

beschouwd dient te worden. Hij doet een oproep aan de parlementen om bij hun

respectievelijke regeringen aan te dringen om deze misstand te corrigeren.

Met betrekking tot de automatische draagkrachtmeting bij terugkeer van studenten stelt

de Nationale Ombudsman dat problemen bij data-uitwisseling in verband met

gegevensbescherming een tijdige en deugdelijke berekening belemmeren. De Nationale

Ombudsman geeft aan dat de regeringen van de Landen aan zet zijn. De

inspanningsverplichting legt hij bij de landelijke overheden.

Voorafgaand aan hun vertrek naar het buitenland dienen studenten op deugdelijke wijze

geïnformeerd te zijn over alles wat hen te wachten staat. Een decanaatfunctie dient

ontwikkeld te worden zodat de student weet bij wie hij of zij moet zijn om adequate

informatie te krijgen inzake zijn/haar rechten en plichten om verrassingen te vermijden.

Ook dienen studenten geïnformeerd te worden over de mogelijkheden om ondersteuning

te krijgen indien zij met mentale gezondheidsproblemen kampen. Er zijn verschillende

platforms die voornoemde hulp bieden. De Nationale Ombudsman suggereert om meer

personen van de eilanden in dergelijke platforms op te nemen, die de problemen van de

eigen studenten kunnen onderkennen en adequate hulp kunnen bieden. In Nederland

bestaat er weinig zicht op de banden die op de Caribische landen bestaan. De perceptie is

dat er geen grenzen bestaan, maar die zijn er juist wel. Men moet zich van deze grenzen

bewust worden.

Daarnaast vraagt de Ombudsman ook aandacht voor het probleem “braindrain”. De

Landen moeten zorgdragen dat zij aantrekkelijk blijven voor terugkerende studenten

bijvoorbeeld door de terugbetaling van hun studieschuld te adresseren.

Ten slotte deelt de Nationale Ombudsman met de delegaties dat hij een brief heeft

gericht aan de minister-president van Aruba, in welk land nog geen Ombudsman is, en

de staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van Nederland waarin

hij aandacht vraagt voor onderwerpen zoals:

– het instellen van een juridisch loket waar burgers met hun vragen terecht kunnen;

– aandacht voor een sociaal vangnet;

– aandacht voor taalbeheersing en meertaligheid. Taalbarrières zijn een feit en

dienen geadresseerd te worden;

– de relatie tussen taal en arbeidsmarkt en tussen kinderen en onderwijs;

– senioren en armoede.

Werkbezoek Green Village, TU Delft

De delegaties brengen een werkbezoek aan the Green Village van de Technische

Universiteit Delft, een fieldlab voor duurzame innovatie in de stedelijke omgeving. Hier

worden zij ontvangen door de Pro Vice-Rector International Affairs, prof. E. Voute, en de

directeur van the Green Village, ir. M. Kreijns.

Het programma start met een presentatie van prof. E. van Bueren, van de faculteit

Bouwkunde. Zij geeft een toelichting op een aantal onderzoeken en projecten, onder

meer van PhD-studenten van de TU, dat plaatsvindt in het kader van het project

Island(er)s at the helm op Sint Maarten Deze projecten richten zich op duurzame

planning en stedelijke ontwikkeling. Hierbij gaat het onder andere om klimaatbestendige

huizenbouw, het meten van klimaateffecten, afvalverwerking, transport en het opwekken

van duurzame energie in een beperkt beschikbare ruimte.

Vervolgens verzorgt assoc.prof. B. van Breukelen een presentatie over een aantal

onderzoeken en projecten in het kader van het project Sealink op Curaçao, met

betrekking tot watermanagement, in het bijzonder de effecten van vervuiling van water

op het land op de zeewaterkwaliteit en het koraal. De onderzoeken streven er naar

inzicht te verkrijgen in de verschillende waterstromen richting zee en de samenstelling

van deze stromen. Deze informatie wordt vervolgens gedeeld met koraalonderzoekers,

om de effecten op het koraal te meten.

Tot slot verzorgt de heer F. Lippmann, Innovation Manager Offshore Renewables, een

presentatie over verschillende projecten binnen de TU gericht op het opwekken van

duurzame energie op zee, waaronder wind-, zonne-, waterstof en getijdenenergie. Veel

van dit onderzoek is interdisciplinair, met de betrokkenheid van verschillende faculteiten

binnen de TU. Ook wordt samengewerkt met het bedrijfsleven, zowel grote bedrijven als

het midden- en kleinbedrijf, net als start-ups en spinoffs die voortkomen uit de

universiteit zelf. Dhr. Lippmann verwelkomt het recent getekende Memorandum of

Understanding tussen de verschillende landen van het Koninkrijk en geeft aan dat hoewel

de daarin gestelde doelstellingen haalbaar zijn, zij nog wel verder onderzoek en innovatie

vergen.

Het werkbezoek vervolgt met een rondleiding langs de verschillende experimenten

binnen the Green Village. In het dorp wordt praktijkgericht geëxperimenteerd met

duurzame innovatie binnen de stedelijke omgeving, bijvoorbeeld binnen door studenten

en andere inwoners van Delft bewoonde huizen. Zo kunnen ideeën in een veilige

omgeving in de praktijk gebracht worden en verder doorontwikkeld.

Agendapunten volgend IPKO

–

Het presidium beraadt zich op eventuele aanvullende agendapunten. In een

videoconferentie ter voorbereiding op het komende IPKO wordt definitief over de agenda

besloten. Het volgende IPKO zal plaatsvinden van 20 t/m 23 februari 2024 in Aruba.

Den Haag, Nederland 5 juni 2023

Hr. Edgard Vrolijk

(Voorzitter Staten van Aruba)

Mw. Charetti America-Francisca

(Voorzitter Staten van Curaçao)

Hr. William Marlin

(Ondervoorzitter Staten van Sint Maarten)

Hr. Paul Rosenmöller

(Staten-Generaal Nederland)

BIJLAGE I

LEDEN VAN DE DEELNEMENDE DELEGATIES

DELEGATIE STATEN VAN ARUBA

E.G.A. Vrolijk (delegatieleider)

S.M. Tromp-Lee

M. Berlis

H.W.G. Tevreden

R.A. Hoek

R.M.J. Raymond

M.E. de Meza

G.L. Croes

M.G. Wyatt-Ras

M.J. Mansur

M.J. Lopez-Tromp

R.R. Santos do Nascimento

H. Hek (griffier)

DELEGATIE STATEN VAN CURACAO

C.M. America-Francisca (delegatieleider)

A.C.M. Thodé

S.P. Osepa

G.M. Mc William

Q.C.O. Girigorie

M.G. Martines

R.F. Calmes

S.R. Cijntje (griffier)

G.S.A. Maduro (adviseur)

DELEGATIE STATEN VAN SINT MAARTEN

W.V. Marlin (delegatieleider)

R. Brison

C.E. Brownbill

M.D. Gumbs

S.A. Wescot-Williams

C.T. Emmanuel

A.E. Arrindell

S.L. Duncan

L.N.L. de Weever

G.S. Heyliger-Marten

G.J. Richardson (griffier)

NEDERLANDSE DELEGATIE

Tweede Kamer

M. Paul (Voorzitter IPKO)

R.J. Kamminga

J. Wuite

J.A.M.J. van den Berg

A.H. Kuiken

K. Bouchallikh

N.L. den Haan

E.A.M. Meijers (griffier)

Eerste Kamer

P. Rosenmöller (delegatieleider)

A. Jorritsma

J.E.E. Keunen

M.G.H.C. Oomen-Ruijten

B.O. Dittrich

A.J.A. Beukering

J. Recourt

S.J. Kennedy-Doornbos

P. Nicolaï

F.J. Bergman (griffier)

BIJLAGE II

PROGRAMMA INTERPARLEMENTAIR KONINKRIJKSOVERLEG 1 – 5 JUNI 2023

DONDERDAG 1 JUNI 2023

13.15-14.00 uur Inloop

13.30-14.00 uur Presidium

14.00-14.20 uur Opening IPKO door Voorzitter IPKO en speeches delegatieleiders

14.20-15.40 uur Presentaties van recente ontwikkelingen per land + Q&A

16.00-17.00 uur Technische briefing gegevensbescherming + Q&A

18.00-21.00 uur Informeel diner

VRIJDAG 2 JUNI 2023

08.45-09.00 uur Inloop

09.00-09.05 uur Heropening IPKO

09.05-09.45 uur Presentatie door kwartiermakers over op te richten Nationaal

slavernijmuseum + Q&A

09.45-10.30 uur Verwerking koloniale en slavernijverleden: “de invulling van de

ruimte achter de komma” – plenaire uitwisseling van wensen en

ideeën van de verschillende delegaties

10.30-11.00 uur Besloten onderlinge discussie over bescherming persoonsgegevens

11.15-12.15 uur Koninkrijksconferentie – toelichting Curaçao op organisatie en

plenaire uitwisseling van wensen en ideeën van de verschillende

delegaties

12.15-12.30 uur Groepsfoto

12.30-13.30 uur Lunch

13.30-15.15 uur Klimaat – presentatie Ed Nijpels over Klimaattafel Bonaire + Q&A

15.30-17.00 uur Onderwijs – presentatie Ombudsman over voortgang rapport

“Kopzorgen van Caribische studenten” + Q&A

18.00-21.00 uur Avondprogramma Mauritshuis

ZATERDAG 3 JUNI 2023

10.00-13.00 uur Werkbezoek the Green Village Delft

MAANDAG 5 JUNI 2023

09.00-09.45 uur Delegatieoverleggen

09.45-10.15 uur Presidium

10.45-11.45 uur Vaststellen afsprakenlijst

12.00-13.30 uur Lunch

14.00-15.00 uur Ondertekening afsprakenlijst en persconferentie