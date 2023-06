Notisia di polis di djabièrnè 2 di yüni te ku djaluna 5 di yüni 2023 / Politieberichten van vrijdag 2 juni tot en met maandag 5 juni 2023

Notisia di polis di djabièrnè 2 di yüni te ku djaluna 5 di yüni 2023

Kòntròl en konekshon ku ladronisia di skuter

Resientemente Kuerpo Polisial Hulanda Karibense (KPCN) a haña diferente keho en konekshon ku ladronisia di skuter. Pa e motibu aki riba djaluna 5 di yüni, patruyanan di polis a kontrolá diferente skuter i a hasi un detenshon relashoná ku indikashon di inkubrimentu i pa violashon di Lei di Identifikashon BES. Ta trata di un shofùr di inisial L.J.P.G. di 17 aña di edat tabata kore riba un skuter probablemente hòrtá. Mas aleu a dun’é un prosèsferbal pa manehá sin reibeweis i sin seguro bálido. Ta investigando e kaso.

Aksidente entre kuater vehíkulo

Den oranan trempan di mainta riba djadumingu 4 di yüni, un aksidente ku kuater(4) outo envolví a tuma lugá riba Kaya Korona. Outo 1, 2 i 3 tabata kore direkshon di Playa riba Kaya Korona. Outo 4 tabata bini for di direkshon kontrario, direkshon Antriol. Pa motibunan ainda deskonosí, outo 4 a bai dal promé den outo 1, despues den outo 2 i finalmente a bai dal den outo 3. Shofùr di un di e outonan a keda pegá i personal di brantwer a sak’é for di e outo. Ambulans a transportá shofùrnan di outo 1, 2 i 4 pa hòspital pa tratamentu médiko. A hiba outo 4 warda di polis pa mas investigashon.

Aksidente ta kondusí na detenshon

Den oranan di mardugá riba djadumingu 4 di yüni a detené un hòmber di inisial L.A.L.N. di 31 aña di edat en konekshon ku manehá bou di influensia. E sospechoso tabata envolví den un aksidente riba Kaya Pos di Amor di kua el a bai dal den kurá di un kas. Despues di un kòntròl mas aleu a detené i hib’é warda di polis pa un análisis di rosea.

Restunan humano enkontrá

Riba djasabra 3 di yüni, alrededor di 7 or di mainta, ‘meldkamer’ sentral a haña notifikashon ku a haña restunan humano na kosta nort di Boneiru na altura di Morotin. E departamentu forénsiko mesora a inisiá ku investigashon pa identifiká e restunan humano. Algun ratu despues a identifiká e restunan humano. KPCN a konfirmá ku ta trata aki di restunan humano di e hòmber pèrdí, Arthur ‘Turbo’ Cecilia.

Bo a mira algu sospechoso? Yama 717 8000 òf e liña di tep anónimo 9310.

Politieberichten van vrijdag 2 juni tot en met maandag 5 juni 2023

Controle in verband met gestolen scooters

Recentelijk heeft het Korps Politie Caribisch Nederland (KPCN) verschillende aangiftes gekregen in verband met gestolen scooters. Naar aanleiding hiervan hebben patrouilles op maandag 5 juni 2023 verschillende scooters gecontroleerd en een aanhouding verricht wegens indicatie van heling en overtreding van de Wet Identificatieplicht BES. Het betreft een 17-jarige bestuurder met initialen L.J.P.G. reed op een scooter die vermoedelijk gestolen was. Hij is bovendien bekeurd voor het rijden zonder geldig rijbewijs en zonder verzekering. Onderzoek in de zaak loopt.

Aanrijding met vier auto’s

In de ochtenduren op zondag 4 juni vond een aanrijding plaats op de Kaya Korona waarbij vier auto’s betrokken waren. Auto 1,2 en 3 reden allemaal richting Playa op de Kaya Korona. Auto 4 kwam uit tegenovergestelde richting en reed richting Rincon. Om nog onbekende reden reed auto vier eerst tegen auto 1, daarna auto 2 en uiteindelijk tegen auto 3 aan. De bestuurder van één van de auto’s raakte beklemd in de auto en werd door brandweerpersoneel uit de auto gehaald. De bestuurders van auto 1 en auto 2 zijn met de ambulance naar het ziekenhuis gebracht voor medische behandeling. Auto 4 werd in bewaring genomen voor verder onderzoek.

Aanrijding leidt tot aanhouding

In de nachtelijke uren op zondag 4 juni werd een 31-jarige man met intialen L.A.L.N. aangehouden wegens het rijden onder invloed. de verdachte was betrokken bij een eenzijdige aanrijding waarbij tegen de afrastering van een woning aanreed. Bij nadere controle werd hij aangehouden en naar het politiebureau gebracht voor een ademanalyse.

Aangetroffen menselijke resten

Op zaterdag 3 juni, omstreeks 7:00 uur, kreeg de centrale meldkamer melding over de vondst van menselijke resten aan de noordkust van Bonaire ter hoogte van Morotin. De forensische afdeling startte direct een onderzoek om de menselijke resten te identificeren.

Iets later werden de lichamelijke resten geïdentificeerd. KPCN heeft bevestigd dat het gaat om de lichamelijke resten van de vermiste man, Arthur ‘Turbo’ Cecilia.

Heeft u iets verdachts gezien? Bel 911 of 717 8000 of de anonieme tip lijn 9310.