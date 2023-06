Brandstichting coffeeshop Joost van Geelstraat

Iets na half drie ’s ochtends zien getuigen dat twee personen iets aansteken bij het rolluik. Even was er een grote vlam en daarna een klein brandje. Deze is geblust door de brandweer. Even was het vermoeden dat het mogelijk om een explosie zou kunnen gaan, maar het eerste sporenonderzoek van de Forensische Opsporing duidt op dit moment op een brandstichting. De politie doet onderzoek naar de twee daders en de mogelijke achtergrond.

Mocht u beelden hebben van Joost van Geelstraat of omgeving of heeft u informatie hebben die voor het onderzoek relevant kan zijn, neemt u dan alstublieft contact op met de politie via 0900-8844. Als u liever anoniem blijft, kunt u bellen met 0800-7000. U kunt ook een vertrouwelijk gesprek aanvragen via Team Criminele Inlichtingen op 088 – 661 77 34.