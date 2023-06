DI TRES ARESTO DEN HAF

Djamars 6 di yüni 2023, RST den koperashon ku Kuerpo Polisial Kòrsou (KPC) a detené R.V.A. di 54 aña di edat. E detenshon a tuma lugá riba órden di Ministerio Públiko. Djis despues di e detenshon, a hasi un entrada hudisial na e kas di R.V.A. bou di guia di hues komisario. Ta sospechá ku R.V.A. den su funshon di dockmaster den haf na Schottegat, huntu ku otro trahadónan den haf, durante un periodo largu tabata involukrá den ponementu di kantidatnan grandi di kokaina den kònteinernan. E kònteinernan tabata destiná pa Oropa. R.V.A. a keda enkarselá pa mas investigashon. Anteriormente den e kaso aki, a detené J.J.J. di 45 aña di edat i R.J.R. di 50 aña di edat tur dos trahando komo bewaker den haf. J.J.J. i R.J.R. ta detené ainda. Den e temporada benidero no ta ekskluí mas detenshon.

DERDE ARRESTATIE IN DE HAVEN

Op dinsdag 6 juni 2023 is op Curaçao door het Recherche Samenwerkingsteam (RST) in samenwerking met het Korps Politie Curaçao (KPC) de 54-jarige R.V.A. aangehouden. De aanhouding vond plaats in opdracht van het Openbaar Ministerie. Aansluitend op de aanhouding is de woning van R.V.A. onder leiding van een rechter-commissaris doorzocht. R.V.A. wordt ervan verdacht dat hij in zijn functie als dockmaster op de haven aan het Schottegat te Curaçao, samen met andere op de haven werkzame personen, over langere periode betrokken is geweest bij het plaatsen van grote hoeveelheden cocaine in containers. De eindbestemming van deze containers was Europa. R.V.A. is voor nader onderzoek ingesloten. Eerder werden in deze zaak al aangehouden de 45-jarige J.J.J. en de 50-jarige R.J.R., beiden werkzaam als beveiligers op de haven. J.J.J. en R.J.R. zitten nog in detentie. Meer aanhoudingen in de nabije toekomst worden niet uitgesloten.