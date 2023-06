Minister Hato durante charla di Fundashon Alzheimer: TIN TRES FORMA HURÍDIKO PA PROTEHÁ UN PERSONA KU DEMENTIA

Den un sala kargá ku interesado Minister di Hustisia, sr. Shalten Hato a splika e públiko presente e tres formanan hurídiko pa protehá un persona mayor di edat ku tin e malesa di dementia. E charla a tuma lugá den sala di Fundashon Pro Bista, kaminda Minister Hato huntu ku su èks kolega den abogasia, abogado mr. Lorna Davelaar, kende a splika e importansia pa traha un tèstamènt. Minister Hato a indiká ku pa e komo titular di Hustisia ta sumamente importante pa informá komunidat di e derechonan ku kada siudadano tin i sigur e formanan hurídiko kon pa protehá un persona mayor di edat i ku ta vulnerabel kontra su mes i/òf esnan ku di un òf otro forma ke hasi e persona en kuestion daño.

Pa protehá e persona mayor di edat aki por pidi wes pa pone e persona enkuestion bou di kuratela, supervishon (na hulandes; onderbewindstelling) òf bou di guía (mentorschap) di un kurator, supervisor òf mentor.

Un wes ta apuntá e kuratòr i e ta esun responsabel i ku e outoridat pa ehersé kontròl riba bienes i kuido di e persona ku ta ser poné bou di kuratela. E kuratòr mes no mester ta bou di kuratela, supervishon (na hulandes; onderbewindstelling) of bou di guía (mentorschap) di un kuratòr, supervisor of mentòr. Supervishon ta nifiká ku e bienes di e persona mayor di edat ta wòrdu supervisá dor di e supervisor. E guía den e kaso spesífiko aki ta un forma hurídiko ku ta duna e posibilidat pa protehá un persona ku pa motibu di un limitashon mental mester di protekshon kontra su mes of un tersera.

Mirando e gastunan ku e prosedura pa imponé un medida di protekshon riba un persona mayor di edat por trese kuné, minister Hato a para ketu na e outoridat ku e tin pa duna dispensashon na un persona ku pa motibu di su salario no ta bini na remarke pa un abogado pro deo pero ku su espasio finansiero no ta permití e persona aki tampoko pa kubri e gastunan di un abogado.

Abogado Davelaar a splika e importansia di un tèstamènt i kontestá e pregunta si tin posibilidat pa notario traha un tèstamènt na momentu ku un persona mayor di edat tin un limitashon mental. Tambe abogado Davelaar a para ketu na e posibilidatnan ku tin i tambe e prosedura ku tin ku sigui pa asina traha un tèstamènt.

Por último abogado Davelaar a splika ampliamente kiko ta derechonan i deber di un heredero.

