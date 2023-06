OM eist gevangenisstraf en TBS met dwangverpleging tegen overvaller met gewelddadige, psychische voorgeschiedenis

Het personeel van een Albert Heijn in Oldenzaal wordt op 16 september vorig jaar opgeschrikt door een overval. Met een bivakmuts op en mes in de hand stormt een man de supermarkt binnen en doet, al roepend dat hij twee jonge medewerksters neer zal steken, een greep in de kassa. Dat mislukt, een klant wil ingrijpen, maar de overvaller steekt in diens richting. De klant loopt daarbij een lichte verwoning in zijn buik op.

Buiten de winkel staan toevallig politieagenten te posten en zij zien een man met een bivakmuts op rennen. De man wordt door de agenten overmeesterd.

“Voor de jonge medewerksters, die op zeer agressieve wijze werden overvallen, is het een traumatische gebeurtenis”, zegt de officier van justitie vandaag tijdens haar requisitoir in de Almelose rechtbank. De verdachte, een 45-jarige man zonder vaste woon- of verblijfplaats, verklaart na zijn aanhouding dat hij zich niets van het gebeurde kan herinneren, maar volgens het Openbaar Ministerie is uit camerabeelden, aangiftes en getuigenverklaringen op te maken dat het om deze persoon gaat.

Het Openbaar Ministerie Oost-Nederland eiste 5 jaar gevangenisstraf en TBS met dwangverpleging. De verdachte stond vandaag namelijk terecht voor poging doodslag (het steken van de klant) en de overval, maar dat was niet de eerste keer dat hij met justitie in aanraking kwam: als 17-jarige adolescent werd de verdachte voor het eerst veroordeeld, voor diefstallen met geweld, mishandeling en afpersing. Daarna volgde een reeks van delicten, onder meer handel in verdovende middelen en vermogensdelicten.

De verdachte is onderzocht door deskundigen van het Nederlands Instituut voor Forensische Psychiatrie en Psychologie (NIFP). De man kampt onder meer met een antisociale persoonlijkheidsstoornis, een lichte tot matige verstandelijke beperking en drugsverslavingen. Het OM: “De relaties van verdachte zijn vaak conflictueus, instabiel en in sommige gevallen met aanwezigheid van relationeel geweld. Zijn sociale contacten bevinden zich voornamelijk in het crimineel milieu. Hij heeft geen opleiding afgerond en heeft nooit stabiel kunnen werken.”

Uit zowel psychologisch als psychiatrisch onderzoek blijkt dat sprake is van een hoog risico op recidive. Er is geen vertrouwen meer in het slagen van een behandeling in een ander, lichter kader. Het OM volgt de conclusies van het NIFP en vindt daarom naast de gevangenisstraf TBS met dwangverpleging gepast.