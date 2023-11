OM eist zes jaar wegens doodslag na uit de hand gelopen vriendenavond met LSD

Het Openbaar Ministerie heeft vandaag zes jaar gevangenisstraf geëist tegen een 23-jarige man uit Heemskerk. Het OM vindt het bewezen dat de man onder invloed van de hallucinerende drug LSD één van zijn vrienden heeft doodgestoken. Alhoewel de verdachte door drugsgebruik verminderd toerekeningsvatbaar was, heeft het verboden middel LSD bewust gebruikt, terwijl hij de risico’s van de drug kende. “Je kunt dan niet de drugs de schuld geven van wat je vervolgens doet”, aldus de officier van justitie

Op 30 januari 2021 besluiten vier vrienden ’s avonds LSD te gebruiken. Ze doen dat in de portiekwoning van de verdachte uit Heemskerk. De stemming slaat in de loop van de avond om, wanneer de man uit Heemskerk onder invloed van LSD zijn vrienden als demonen ziet, die hij zijn woning uit wil hebben. Omdat er vanwege corona een avondklok was, wilden de vrienden niet vertrekken. Vervolgens slaat de verdachte één van zijn vrienden neer en drukt hij een kussen op het hoofd van een andere vriend: het latere slachtoffer, een 22-jarige man uit Heiloo.

Mes

Als het niet lukt om zijn vrienden uit huis te krijgen, pakt de verdachte een mes uit de keuken. Eén van de vrienden vraagt hem dat mes neer te leggen. Dat doet de verdachte, waarna de vriend het mes onder een bed verstopt. Even daarna grijpt verdachte een ander mes uit het messenblok in de keuken en steekt hij e 22-jarige man uit Heiloo dood. Eén vriend is de woning dan al ontvlucht, de ander maakt zich op dat moment uit de voeten. De verdachte sleept het lichaam naar de galerij van zijn flatwoning, waarna hij binnen een film gaat kijken. Als de politie arriveert worden in eerste instantie alle drie de vrienden als verdachte aangemerkt en verhoord. Al snel blijken twee van hen niet betrokken te zijn bij de dood van het 22-jarige slachtoffer. Hun zaken zijn geseponeerd.

Onderzoek

Bij de politie bekent verdachte zijn daad, naar eigen zeggen als gevolg van LSD-gebruik wat leidde tot een zogeheten ‘bad trip’. De twee vrienden onderschrijven bij de politie de grimmige gebeurtenissen die voorafgingen aan het steekincident. Eén van hen kan ook bevestigen dat de verdachte heeft gestoken. Uit het sectierapport is gebleken dat het slachtoffer twee steken in zijn hartstreek had, die elk op zichzelf het overlijden kunnen verklaren. Om vast te stellen wat er die avond is gebeurd heeft de politie uitgebreid forensisch onderzoek gedaan in de woning en op de galerij van de flat van verdachte. Het scenario van meerdere daders is op basis van het onderzoek uitgesloten. De onderzochte bloedspoorpatronen in combinatie met afgelegde verklaringen passen bij het sporenbeeld en de forensische bewijzen dat alleen de verdachte heeft gestoken.

Toerekenbaar

Het OM vindt dit geen drugsongeluk als gevolg van een ‘bad trip’, zoals de verdachte doet voorkomen. Het standpunt van de hoogste rechter is helder: als je harddrugs gebruikt kun je redelijkerwijs voorzien dat dit niet zonder risico’s is, en dat dit riskant gedrag kan veroorzaken, zoals een psychose of een paranoïde waan. De verdachte is onderzocht door gedragsdeskundigen. Zij stellen zich op het standpunt dat hij op het moment van inname van LSD niet werd gehinderd door een psychische stoornis. De beslissing om drugs te nemen en daarmee zijn beoordelingsvermogen te beïnvloeden, is vrijwillig en welbewust genomen, aldus de psycholoog en psychiater.

Nabestaanden

Voor de rechtszaak was vandaag enorme publiek belangstelling, de zaak heeft heel veel mensen aangegrepen. De vader, moeder en zus van het 22-jarige slachtoffer spraken in de rechtszaal over wat hij voor hen betekende en hoe zeer ze hem missen. Ze verwijten de verdachte een ‘gebrek aan moreel kompas’, omdat hij geen openheid van zaken geeft en op de meeste vragen van de rechtbank niet wilde antwoorden.

KOMPARTI E NOTISIA AKI VIA / Share the news Facebook

WhatsApp

Telegram

More

Reddit

Tumblr

Pinterest

Pocket