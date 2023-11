OM eist celstraffen tot zeven jaar tegen familieleden in amfetaminehandel

Drie mannen uit Badhoevedorp stonden maandag 27 november terecht voor witwassen en drugshandel via een amfetaminelab in Anna Paulowna. Het gaat om twee broers van 63 jaar en de 33-jarige zoon van één van hen. Het OM acht bewezen dat zij zich in 2020 samen schuldig hebben gemaakt aan de productie van en handel in amfetamine en stelt daarnaast dat de 33-jarige man zich schuldig heeft gemaakt aan witwassen over de periode 2016-2020. Tegen hem werd zeven jaar cel geëist. Tegen beide broers zes jaar.

Begin februari 2020 vinden doorzoekingen plaats in een garage in Badhoevedorp en een loods in Anna Paulowna, panden die op naam staan van de verdachten. In de loods treft de politie een amfetaminelab aan en 510 liter amfetamineolie. In de garage bij de woning van de 33-jarige verdachte vindt de politie nog eens 25 liter amfetamineolie en meerdere grondstoffen voor de productie van synthetische drugs. Daarnaast zijn op beide locaties luxe goederen aangetroffen, zoals Rolex-horloges, jetski’s en boten en voertuigen met verborgen ruimtes – wat kenmerkend is voor transporten van drugs en crimineel geld. Ook vindt de politie contante geldbedragen, vals geld, een geldtelmachine en wapens, waaronder een jachtgeweer, een stroomstootwapen, ploertendoders en pepperspray. Al deze spullen zijn direct in beslag genomen. Toch bleef de 33-jarige verdachte ook na de ontdekking van het drugslab contact houden met zijn criminele netwerk, zo bleek uit onderzoek.

Bewijs

Op basis van o.a. telecomgegevens en onderschepte crypto-communicatie staat vast dat de drie verdachten allen een rol hadden bij het runnen van het drugslab. Daarnaast tonen de onderzoeksbevindingen een zeer hoog elektriciteitsgebruik aan in een periode dat er officieel niemand woonde. Ook verklaren diverse getuigen over de aanwezigheid van verdachten rondom de loods, in een periode dat het lab werd ingericht of al in gebruik moet zijn geweest. De enorme hoeveelheden grondstoffen die zijn verbruikt duiden op grootschalige productie van synthetische drugs. De verdachten hebben niet willen verklaren over het drugslab, hun activiteiten daar en de aangetroffen amfetamine.

Drugshandel en witwassen

Verdachten hebben over een lange periode grote hoeveelheden harddrugs geproduceerd voor louter eigen financieel gewin, zonder zich te bekommeren om de gezondheid van personen die in aanraking komen met de drugs. Verdachten hebben volgens het OM samengewerkt met criminele netwerken, die gelegenheid, middelen en informatie boden om de drugshandel te begaan. Daarmee maken zij deel uit van de georganiseerde drugscriminaliteit. De 33-jarige verdachte is ook na ontmanteling van het drugslab contact met die criminelen blijven onderhouden via cryptocommunicatie. In het onderzoek is verder gebleken dat de 33-jarige verdachte onverklaarbaar vermogen heeft, zoals panden in het buitenland, dure auto’s en boten, horloges en contant geld. Ook zijn uitgavenpatroon valt niet te rijmen met zijn bij de Belastingdienst legale inkomen: uitgaven zijn niet zichtbaar op bankrekeningen en zijn evenmin contant opgenomen.

Strafeis

De officier van justitie ter zitting: ‘’Bekend is dat met de productie van en handel in harddrugs zeer grote verdiensten worden behaald. Verdachten hebben zich hiermee langdurig een zeer luxe levensstijl aangemeten. Voorts hebben zij gedurende het onderzoek geen enkele openheid van zaken willen geven.’’

Het OM eist zes jaar gevangenisstraf tegen beide broers. De 33-jarige man, die ook verdacht wordt van witwassen, hoorde zeven jaar tegen zich eisen

