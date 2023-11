Cyberzaken voor de rechter

Een phishingpanel verkopen, waarmee het mogelijk is betaalverzoekfraude te plegen of met gestolen pinpassen pinnen. Dit zijn voorbeelden van zaken die vandaag op ‘Cybermonday’ tijdens een themazitting bij de politierechter zijn behandeld.

Impact

Cybercrime heeft impact op iedereen. Het kan gaan om grote complexe strafzaken met veel impact, maar ook de kleinere criminaliteit doet er toe. Aangifte doen is belangrijk. Dat blijkt ook uit de strafzaken die vandaag op zitting stonden.

De zitting startte om 09.00 uur bij de rechtbank in Roermond. Aan de orde kwamen vier zaken met als accent cybercrime en gedigitaliseerde criminaliteit.

Achtergrondinformatie cyberzaken

De vier verdachten zijn afkomstig uit Rotterdam, Dordrecht, Heerlen en Heeze. Aan het einde van de zitting deed de politierechter meteen uitspraak.

Zaak 1: In de eerste zaak wordt de verdachte verweten dat hij in oktober en begin november 2022 betrokken is geweest bij bankhelpdeskfraude. De verdachte haalde pinpassen op bij vier slachtoffers van een respectabele leeftijd. Daarna heeft hij met de passen gepind. De schade betreft circa 22.000 euro. Door het OM is een gevangenisstraf van 6 maanden, waarvan 2 voorwaardelijk met een proeftijd van 3 jaren geëist. Daarnaast diverse voorwaarden vanuit de reclassering, een geldboete van 700 euro en verbeurdverklaring mobiele telefoon. De politierechter veroordeelde de verdachte tot een gevangenisstraf van 120 dagen, waarvan 116 voorwaardelijk met een proeftijd van 3 jaren en de bijzondere voorwaarden vanuit de reclassering. Daarnaast een taakstraf van 240 uren.

Zaak 2: De verdachte wordt verweten dat hij in de periode november 2021 en januari 2022 meerdere phishingpanels voorhanden had en in ieder geval twee heeft verhuurd. Op Telegram heeft de verdachte zijn diensten aangeboden, namelijk het verkopen of verhuren van een phishingpanel. Hiermee is het mogelijk om betaalverzoekfraude te plegen. De man maakte nagemaakte internetsites aan, die lijken op die van tikkie en andere betaalmethoden. Als er op geklikt wordt linken deze door naar valse banksites, waarop het slachtoffer denkt de betaling te verrichten via de bank. Op die manier geeft het slachtoffer echter alle gegevens aan de huurder van het panel, die dan toegang heeft tot de persoonlijke bankomgeving. De politie is deze verdachte op het spoor gekomen op Telegram en heeft als pseudokoop een panel gehuurd om zodoende de werking te kunnen duiden maar ook zicht te krijgen op de verdachte. Uiteindelijk heeft dat geleid tot de aanhouding van verdachte en inbeslagneming van zijn computer en telefoons. Hieruit bleek dat hij meerdere phishingpanels in zijn bezit had en ook voor langere tijd heeft verhuurd. Volgens het OM is een gevangenisstraf van 6 maanden waarvan 2 voorwaardelijk met een proeftijd van 2 jaren passend. Tevens is de ontnemingsmaatregel gevorderd van 2748,20 euro. De politierechter veroordeelde de verdachte tot een gevangenisstraf van 4 maanden waarvan 2 voorwaardelijk met een proeftijd van 2 jaren en de oplegging van de ontnemingsmaatregel conform de eis van de officier van justitie.

Zaak 3: Deze zaak gaat onder andere over het witwassen van circa 35.500 euro. Via de rekening van de verdachte zijn gelden overgemaakt, die zijn buitgemaakt met bankhelpdeskfraude. Vervolgens zijn deze gelden opnieuw overgemaakt naar een andere rekening van de verdachte. Het vermoeden bestaat dat de verdachte zijn rekening ter beschikking heeft gesteld aan anderen. Dit heeft plaatsgevonden in juli 2022. Volgens het OM is een gevangenisstraf van 5 weken en de verbeurdverklaring van circa 35.000 euro passend. De politierechter veroordeelde de verdachte conform de eis van de officier van justitie.

Zaak 4: In deze zaak wordt de verdachte diefstal met een ‘valse sleutel’ verweten. Het OM verdenkt hem ervan op 18 oktober 2022 met een pinpas en pincode, die is buitgemaakt tijdens een bankhelpdeskfraude, te hebben gepind. Het gaat hierbij om in totaal 1000 euro.Volgens het OM is een gevangenisstraf van 3 weken passend. De politierechter veroordeelde de verdachte tot een gevangenisstraf van 21 dagen, waarvan 20 dagen voorwaardelijk met een proeftijd van 2 jaren.

Cybercrime

Cybercrime is misdaad gepleegd met ICT, gericht op ICT. Dat kan een computer zijn, of een smartphone, een smartwatch of een tablet. Het strafbare feit gebeurt via een van deze middelen. Er zijn verschillende vormen van computercriminaliteit, onder meer: hacking, DDoS-aanvallen, ransomware, virussen, malware. Het is niet nodig een computer of internetaansluiting te hebben om slachtoffer te worden van cybercriminelen. Zo bevatten de meeste telefoons en bankpassen computerchips, die gemanipuleerd kunnen worden. Maar ook bedrijfssystemen, moderne auto’s en chipkaarten zijn vatbaar voor cybercrime. Daarnaast komt er steeds meer gedigitaliseerde criminaliteit voor waarbij klassieke delicten online gepleegd worden, zoals internetoplichting, afpersing via e-mail en phishing. Een combinatie van beide verschijningsvormen is ook mogelijk, bijvoorbeeld het inloggen op een account met inloggevens die via phishing zijn bemachtigd.

