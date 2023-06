Asta organo ofisial ( O.O ) di FFK ta konfirmá esaki

“Tur hende” den e mundu di futbòl ta konsiente ku a hungadó tabata ilegal

Tin un dicho ta bisa, “No por tapa solo ku un dede”. Nos Organo Ofisial ( O.O ) ta konfirmá ku e hungadó di Atleticko Saliña no tabatin un transferensha internashonal.Tur hungadó ku bin for di un klup den eksterior mester pidi un transferensha internashonal. Esaki ta pasa di federashon pa federashon. Ora FFK haña e transferensha internashonal aki, e hungadó ta keda inskribí den un ékipo lokal i SEMPER FFK TA BUTA DEN O.O ( Organo ofisial ) di kua tim internashonal e hungado enkestion a haña e transferensha serka dje. E asina yamá ITC. ( International Transfer Clearance ) Den kaso di e hungadó di Atleticko Saliña niun kaminda den e OO no ta mira su ITC ta keda anunsiá.

Durante e lunanan ku a pasa, hungadonan di Atleticko Saliña mes a ekspresá na vários okashon di forma informal ku nan ta konsiente ku e hungado no tabatin ITC i ku nan lo pèrdè e kaso sigur.

Asta miembronan di direktiva di FFK ta bon konsiente ku e hungadó no tin ITC. Pues ta un “sekreto públiko” ku e hungadó no tin ITC. Hubentut Fortuna no ta komprondé dikon FFK ta hasi “todo por todo” pa skonde e echo aki. Paso si e hungadó tabatin ITC, masha dia FFK por a sali mustra esaki, kaba ku henter e proseso largu aki i kuminsá hunga bala na Kòrsou.

Ku e hungadó tin ITC, presidente por prueba esaki mustrando organo ofisial òf e dokumento komo tal. Ta asina fasil. Pero presidente di FFK ta bisa ku e lo haña un but si e mustra esaki pero esaki no ta kuadra ku realidat, paso den organo ofisial tur hungadó ku ta haña ITC ta aparesé i esaki ta keda anunsiá debidamente den O.O. Kon presidente ta kana papia na emisoranan di radio lokal ku e no ta pèrmití di papia tokante di un hungadó su ITC paso ta privisidat pero di otro banda tur hungadó ku si haña ITC ta keda publiká debidamentu den O.O.Tin yen prueba di otro hungadonan ku si ta aparesé den OO. Pues aki presidente ta kontradisí su mes kompletamente òf e mester sali splika e diferensha dikon hungadonan ku haña ITC ta keda publiká den O.O pero di otro banda, tin un sekreto grandi pa ku e hungado di Atleticko Saliña.

Nos Federashon semper tabatin transparensia riba e punto aki. Awor unda a sali ku no por bisa ku e hungadó tin ITC si òf nò. Ta preferá keda sin mustra esaki i “mata” futbòl na Kòrsou. Ta for di novèmber 2022 bala a lora den promé divishon i for di desèmber 2022 den segundo divishon. Nos ta drenta luna di yüni.

Tur hende ke sa e bèrdat for di boka di presidente mes.