Aanhouding in verband met terrorisme-verdenking

Op dinsdag 6 juni 2023 is in Deventer een 19-jarige man aangehouden. Het Landelijk Parket van het Openbaar Ministerie onderzoekt zijn betrokkenheid bij het voorbereiden van een terroristisch misdrijf in België. Vorige maand is in dit onderzoek van de Landelijke Recherche al een minderjarige jongen aangehouden. Hij zit nog in voorlopige hechtenis. De man uit Deventer zal vrijdag 9 juni worden voorgeleid bij de rechter-commissaris in Rotterdam.