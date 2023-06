Bureau Brabant op zoek naar grijze BMW en laffe oplichter

Zwaargewonde motorrijder bij ongeval na verkeersruzie

Best – Voor een motorrijder uit Heiloo staat het leven op zijn kop nadat hij op vrijdag 12 mei zwaargewond raakte bij een verkeersongeval op de A2. In onze uitzending vertelt hij zijn verhaal. De motor is niet alleen een vervoermiddel voor hem; motorrijden is zijn lust en zijn leven, zijn passie. We gaan op zoek naar de bestuurder van een grijze BMW, die betrokken was bij een verkeersruzie. Door zijn gedrag ontstond het ongeluk waardoor de motorrijder zeer ernstig beenletsel opliep. Dit terwijl de motorrijder niet eens betrokken was bij die verkeersruzie. De grijze BMW ging er echter vandoor en wij willen de bestuurder vinden. Ook zoeken we meer getuigen. Wie weet meer en helpt ons mee de bestuurder te vinden?

Oplichting hoogbejaarde vrouw

Waalre – Gelukkig staat de man die een vrouw van 93 jaar uit Waalre haar geld afhandig maakte behoorlijk goed op beeld. We hebben daarom goede hoop dat iemand hem herkent. Met gladde praatjes en bangmakerij troggelde hij op 12 september als nepbankmedewerker vorig jaar de bankpas van het hoogbejaarde slachtoffer af en trok hij vervolgens haar bankrekening leeg. Spoofing dus! Er is geen enkel excuus om deze laffe dader de hand boven het hoofd te houden, dus neem contact op als u hem herkent.

Bureau Brabant wordt elke maandag vanaf 17:00 uur uitgezonden bij Omroep Brabant en daarna regelmatig herhaald. De uitzending en de afzonderlijke items zijn later ook online terug te kijken.