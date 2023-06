“Een avond die verandert in een nachtmerrie”: OM eist gevangenisstraf en TBS voor poging verkrachting en mishandeling buitengebied Tubbergen

Het Openbaar Ministerie eiste vandaag een gevangenisstraf van 3 jaar en TBS met voorwaarden tegen een 45-jarige verdachte uit de gemeente Borne, voor poging verkrachting en mishandeling van een toen 19-jarige vrouw. Dat gebeurde in het buitengebied van Tubbergen in de nacht van 25 op 26 februari 2022.

“Het slachtoffer van verdachte zal het veilige gevoel dat ze heeft bij het alleen kunnen fietsen in het buitengebied van Tubbergen na die nacht nooit meer hebben. Die avond verandert voor haar in een nachtmerrie”, aldus de officier van justitie vandaag in haar requisitoir voor de rechtbank in Almelo. ”Ze denkt in dat weiland echt dat het de laatste seconden van haar leven zijn.”

Het slachtoffer wordt (ze is op de weg terug van een carnavalsfeest) op de donkere Reutummerweg van haar fiets getrokken en een weiland in gesleurd. De verdachte gaat op haar zitten en zet een stroomstootwapen tegen haar hoofd. Hij slaat de telefoon uit haar handen, betast zijn slachtoffer, houdt zijn hand voor haar mond en geeft haar meerdere klappen in het gezicht, waarbij de vrouw blauwe plekken oploopt. Ook neemt verdachte de telefoon van het slachtoffer mee.

Uiteindelijk weet de jonge vrouw zich te ontdoen van haar belager en slaat alarm bij een nabijgelegen woning. De verdachte meldt zich daarna niet zelf bij de politie. Hij wordt pas anderhalve maand later, op 11 april, aangehouden buiten heterdaad, mede naar aanleiding van het verrichte sporenonderzoek, waarbij sporen van de verdachte niet alleen op het slachtoffer zelf, maar ook op haar kleding zijn aangetroffen.

Het OM: “Er is voldoende wettig en overtuigend bewijs dat verdachte zijn slachtoffer heeft willen verkrachten en daarnaast haar heeft mishandeld en haar telefoon heeft gestolen.”

De man is in het (verre) verleden veroordeeld voor een soortgelijk zedendelict. Destijds werd onder meer het Klinefelter syndroom bij hem vastgesteld. Dat is een aangeboren afwijking waarbij onvoldoende mannelijk hormoon (testosteron) aanmaakt wordt. Daarnaast is, zo blijkt uit onderzoek door het Nederlands Instituut voor Forensische Psychiatrie en Psychologie en het Pieter Baan Centrum, een licht verstandelijke beperking en een matige stoornis in het gebruik van alcohol geconstateerd.

Het OM vindt mede hierom dat naast de gevangenisstraf TBS met voorwaarden passend is: “Enkel een dwingend kader kan uitkomst bieden om de maatschappij te beschermen tegen het gedrag van verdachte.”