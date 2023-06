Twee nachtelijke explosies in Arnhems winkelcentrum

Of de aangetroffen pakketjes verband houden met de explosies, maakt vanzelfsprekend onderdeel uit van het politieonderzoek. Wat we inmiddels weten is dat ook de verdachte pakketjes een inhoud hadden waarmee je een explosie zou kunnen veroorzaken. Dat gebeurde niet. Eén nacht later dus wel, op twee plekken. Beide nachten is er gelukkig niemand gewond geraakt.

Bij één horecagelegenheid waar een explosie plaatsvond, werd eerder al een verdacht pakketje gevonden. Bij de andere horecagelegenheid niet.

Wie herkent de daders?

Het politieonderzoek loopt volop en we vragen getuigen nadrukkelijk om zich te melden. Alle informatie, hoe klein het misschien ook lijkt, is welkom en kan net dat ontbrekende puzzelstukje zijn. Van beide nachten is bewakingsbeeld beschikbaar. Op deze pagina zijn alvast twee foto’s te zien. Via het gezocht bericht op politie.nl zijn meer foto’s van de daders te zien. Melden kan via 0900-8844 of volledig anoniem bij Meld Misdaad Anoniem: 0800-7000. Ook is het mogelijk om onderstaand tipformulier in te vullen. Daaraan zijn direct eventuele beelden toe te voegen.

Wie zijn deze getuigen?

We zijn nog op zoek naar getuigen van beide incidenten. Specifiek zoeken we nog een getuige in een lichtblauw shirt die op 8 juni zijn hond uitliet en een hardloper met opvallend gele schoenen, die rondom het tijdstip van het plaatsen van de explosieven op 8 juni in het winkelcentrum was. We roepen deze getuigen op om zich bij ons te melden. Dat kan via 0900-8844.

Bel bij verdachte situaties

De politie begrijpt dat de impact van de explosies groot is om de directe omgeving van het winkelcentrum. Zowel het opsporingsonderzoek als surveillance rond het winkelcentrum hebben onze prioriteit. Bewoners vragen we om bij verdachte situaties direct te bellen. Dat mag via 112.