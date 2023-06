Homber ku no ke tende ku su ex no ke nada mas kune ta kima 2 flet i un kas i venena diferente kacho.

Junny Boeis di e bario di Brievengat ku su nomber ta realmente Hubert Henriques ta ser buska pa outoridatnan pa ta involukra den e kaso kaminda 2 flet i un kas a wordu kima den bario di Gato. Aparte di kima e 3 edifisio nan ariba menshona tambe e ta wordu akusa di venena algu kacho. E homber aki no ke kompronde ku su ex pareja no ke nada mas kune i pakolmo e ta den posisjon di e outo di su ex tambe. Outoridatnan no a logra pone man riba ahinda. Kompia miho bo bai entrega bo mes.

