KOMUNIKADO DI PRENSA 436/2023

15 sèptèmber 2023

Atvertensia pa ku kumpramentu di kabritu hòrtá

Departamentu di Komunikashon i Prevenshon

KUERPO POLISIAL KÒRSOU SIRBI I PROTEHÁ

Ultimamente polis a bin ta konstatá bastante ladronisia di kabritu riba nos isla. Varios doño

di kabritu a bin ta duna keho òf hasi konosí di ta perdiendo nan bestianan.

Polis pa medio di e komunikado aki ke atvertí tantu empresarionan pero tambe henter nos

komunidat, pa no kumpra kabritu òf karni di esaki, si bo no por mira faktura di e doño di

kabritu i ku no tin un komprobante ku e karni ta di kùr.

Si komo empresario bo a kumpra karni di kabritu òf kabritu serka un persona di kua bo no a

mira faktura òf e persona no ta registrá komo kriadó di bestia, mèldu durante di oranan di

ofisina na Asuntunan Veterinario na Abattoirweg 15.

Aparte ku siudadanonan ta kore rísiko pa ku nan salú den kaso ku konsumí karni ku no ta di

kùr, esun ku ta kumpra sea e kabritu òf karni di esaki sospechando ku e ta prosedente di

ladronisia, ta hasi su mes kulpabel na enkubrimentu.

Na e echo kastigabel aki tin un kastigu di prizòn mará.

Den kaso ku bo tuma nota di òf ta sospechá benta di sea kabritu òf karni di kabritu hòrtá,

tuma kontakto ku polis mesora na 917.

