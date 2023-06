Man aangehouden na steekincident Dordrecht

Dordrecht – Rond 4.00 uur zondagochtend is een man op de Hugo de Grootlaan in Dordrecht zwaar gewond geraakt doordat hij werd gestoken door een man. De gewonde man is met spoed naar het ziekenhuis overgebracht. Ongeveer een uur na het steekincident is op de Zwijndrechtsebrug een verdachte aangehouden.