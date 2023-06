Politie houdt 29-jarige man aan na neersteken collega’s

Nuenen – De politie heeft vrijdagmiddag een 29-jarige man aangehouden in verband met een steekincident in een bedrijf aan de Huufkes in Nuenen. Agenten reageerden rond 15.15 uur op een melding van een ruzie tussen enkele medewerkers waarbij gestoken was.